Izabela Małysz i Adam Małysz 4. września przeżywali jeden z najpiękniejszych dni w życiu - ich jedyna córka Karolina wyszła za mąż! Po uroczystości zaślubin, goście zostali zaproszeni na wesele do domu weselnego "Romeo i Julia" w Szczyrku. Impreza trwała do białego rana, a następnego dnia odbyły się również poprawiny. To był piękny, ale również niezwykle intensywny czas dla Izabeli Małysz, bo przecież tuż po poprawinach, musiała zameldować się w Warszawie i wystąpić w "Tańcu z gwiazdami".

Izabela Małysz o weselu córki Karoliny

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Izabelą Małysz po jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami". Żona Adama Małysza zdradziła nam trochę szczegółów na temat wesela swojej córki Karoliny!

- Pierwszy dzień to było mniej grzecznie, zamykaliśmy z mężem salę o godzinie 7:00 rano. Ale drugi dzień już bardzo grzecznie, bardzo spokojnie, bo był trening - Stefano specjalnie przyjechał do Szczyrku, żebyśmy mogli odbyć trening - powiedziała nam Iza Małysz.

