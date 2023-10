Córka Adama Małysza dorastała na naszych oczach! Karolinę Małysz poznaliśmy, gdy miała kilka lat, a dziś jest już dorosłą kobietą, która niedługo wychodzi za mąż. Dziewczyna raczej nie pokazuje się w mediach, jednak ostatnio szerokim echem odbił się reportaż "Dzień Dobry TVN", w którym mogliśmy ją usłyszeć. Kobieta przyznała, że jako mała dziewczynka bała się swojego taty, bo bardzo rzadko go widywała.

Reklama

Zobacz także: Jak dziś wygląda Martin Schmitt? Największy rywal Adama Małysza ma 42 lata i jest jeszcze przystojniejszy

Było mi ciężko z tym, że wszyscy zaczepiają tatę. Bałam się też go, bo go nie widywałam - powiedziała Karolina Małysz w "Dzień Dobry TVN".

Ciekawe czy wiecie, jak dziś wygląda Karolina! Przygotowaliśmy dla Was materiał, z którego dowiecie się wielu ciekawostek o córce Adama Małysza. Najbardziej zaskoczy Was to, kto był jej idolem w dzieciństwie. To musiał być szok dla jej taty!

Z materiału wideo dowiecie się również między innymi, jak wygląda przyszły mąż Karoliny oraz kiedy odbędzie się ślub tej pięknej pary.

Reklama

Koniecznie zobaczcie nasze wideo, które możecie obejrzeć powyżej!