To Robert Wabich wygrał finał "Tańca z Gwiazdami"! Za nami wielkie emocje w ostatnim starciu na parkiecie! Obie pary rewelacyjnie radziły sobie już od początku tanecznego show! Olga Kalicka zachwycała jurorów swoim warsztatem oraz wdziękiem. Z kolei Robert Wabich to absolutne objawienie! Marzył, by nie odpaść w pierwszym odcinku programu, tymczasem Kryształowa Kula trafiła właśnie w jego ręce! A wraz z nią czeka na 100 tysięcy złotych!

Taniec z Gwiazdami - relacja na żywo FINAŁ

Poniżej zapis naszej relacji minutowej (najświeższe informacje na górze)

22:03 - Kryształowa Kula trafia w ręce Roberta Wabicha i Hanny Żudziewicz! Różnica głosów wyniosła niespełna 1%! Gratulujemy! Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" już wiosną!

22:00 - Po dziewięciu odcinkach pora na ogłoszenie wyników! To najważniejszy moment tej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Kto tańczył najlepiej i skradł serca widzów?

21:54 - Ostatni taniec wszystkich gwiazd i tancerzy odbywa się akompaniamencie pięknej piosenki z filmu "Titanic". To bardzo wzruszający moment. Taniec wypadł pięknie! Lecz my już nie możemy się doczekać wyniku! Kryształowa Kula czeka na zwycięzców!

21:52 - Wracamy po przerwie. Do końca głosowania trzy minuty! W tym czasie będą zabawiać nas uczestnicy "Tańca z Gwiazdami", którym nie udało się dotrzeć do finału. Zatańczą walca angielskiego.

21:35 - Pora na przerwę reklamową. A zaraz po niej ogłoszenie wyników! W przerwie możecie pozachwycać się Pauliną Sykut. Rozwiązanie coraz bliżej, a ona wciąż wygląda kwitnąco!

21:33 - Na parkiecie pokaz specjalny w wykonaniu gwiazd tanga argentyńskiego. To ostatnie chwile na głosowanie!

21:27 - Jak ostatni taniec Roberta i Hani oceni jury?

Było miło patrzeć! - Beata Tyszkiewicz.

Tak szlachetnie, tak normalnie, tak bez nadęcia - i ja to kupuję! - Iwona Pavlović.

Iwona Pavlović - 10

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 10



Para łącznie zdobyła 40 punktów. Jury z zachwytu wstało!

21:23 - Robert Wabich i Hanna Żudziewicz jako swój ostatni taniec zatańczą walca angielskiego. Z pewnością będzie bardzo romantycznie, ale czy to będzie taniec godny zwycięzców? Już wkrótce się przekonamy!

21:18 - Jurorzy będą zachwyceni ostatnim wykonaniem tej pary?

Uważam, że to jest taniec tej edycji! - Iwona Pavlović.

Umiecie wywołać łzy w oczach - Beata Tyszkiewicz.

Kochanie, jesteś do tego stworzona! Brawo! - Michał Malitowski.

Iwona Pavlović - 10

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 10

Para łącznie zdobyła 40 punktów. Jurorzy wstali przy ogłaszaniu punktacji!

21:14 - Olga Kalicka i Rafał Maserak w trzeciej rundzie zatańczą tango. Czy będzie to już zwycięski taniec?

21:13 - Po drugiej rundzie głosy widzów rozkładają się dokładnie po połowie! Co za niespodzianka! Czy trzecia runda rozstrzygnie? Musi! W końcu Kryształowa Kula może trafić tylko do jednej z par.

21:11 - Pora na występ specjalny ze zespołu tanecznego.

21:05 - Co na to jury?

To był Robert Wabich w pigułce - Iwona Pavlović.

Ja jestem w szoku, jak oddajesz charakter tych różnych tańców. To jest niesamowite! Brawo!- Michał Malitowski.

Iwona Pavlović - 10

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 10

Para łącznie zdobyła 40 punktów.

21:02 - Co za historia! Co za klimat! Oj, to spora konkurencja dla poprzedniej pary! Rywalizacja jest zacięta!

21:01 - Robert Wabich i Hanna Żudziewcz również zatańczą freestyle. Czy ich taniec będzie równie piękny? Występ ma być utrzymany w delikatnej konwencji retro.

20:55 - Jury też jest pod wrażeniem? Zaraz się przekonamy!

No nieźle, nieźle. Kontrola ruchu, płynności ciała, kontakt z partnerem. To nie był wykon, tylko wyczyn! - Michał Malitowski.

Bardzo ciekawa choreografia. Bardzo ciekawa cała opowieść - Beata Tyszkiewicz.

Iwona Pavlović - 10

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 10

Para łącznie zdobyła 40 punktów.

20:53 - Olga i Rafał na parkiecie! Ich taniec jest piękną opowieścią o relacji dwojga ludzi. Na parkiecie towarzyszą im mali tancerze. :) Trudno oderwać od nich wzrok!

20:51 - Przed nami druga runda dzisiejszych finalistów. Olga i Rafał będą tańczyć freestyle. Czy w tym stylu wytańczą sobie zwycięstwo?

20:48 - Pora na występ jurora Michała Malitowskiego i jego partnerki! Ależ oni tańczą! Co za widok! Ich córeczka Lia Michelle z pewnością odziedziczy talent po rodzicach! Nie ma innej możliwości.

20:46 - Wracamy po przerwie! Na początek quiz wiedzy o "Tańcu z Gwiazdami"!

20:33 - Po pierwszej rundzie tańców prowadzi Olga i Rafał. Zdobyli 51% głosów widzów. To oni dziś zwyciężą?

20:30 - Przed nami zwycięzcy poprzedniej edycji - Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke! Czy oni jeszcze pamiętają, jak się tańczy? ;) Oj, tak! Na parkiecie idzie im świetnie!

20:25 - Pora na ocenę jurorów. Na ile wyceniają tę piękną rumbę?

Czy technicznie to było idealne? Na pewno nie. Ale masz swój styl, Robert - Michał Malitowski.

Rumba poszła wspaniale, namiętnie, szybko, tropikalnie - Beata Tyszkiewicz.

Iwona Pavlović - 9

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 9

Para łącznie zdobyła 38 punktów.

20:23 - Para jest już na parkiecie! Iskrzy! Lecz czy na tyle, by porwać jury i widownię? Zobaczymy!

20:21 - Robert Wabich i Hania Żudziewicz zatańczą rumbę, wybraną przez ich konkurentów. Jak im pójdzie?

20:17 - Pora na opinię jury! Czy im się spodobało?

Dziś w finale spotyka się najlepiej tańcząca gwiazda kobieta z najlepiej tańczącym tancerzem mężczyzną. Cudownie! - Iwona Pavlović.

Było bardzo pięknie! - Michał Malitowski.

Andrzej Grabowski - 10

Iwona Pavlović - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 9

Para łącznie zdobyła 39 puntów.

20:15 - Olga i Rafał są już na parkiecie! Taniec jest niezwykle zmysłowy... Ale czy godny wygranej?

20:13 - Pierwszy taniec to będzie ten, który wybrali dla pary ich przeciwnicy. Olga Kalicka i Rafał Maserak wybrali dla nich walca wiedeńskiego. Maserak przyznaje, że ten taniec to ich najsłabszy punkt...

20:09 - O Kryształową Kulę będą dziś walczyć Olga Kalicka w duecie z Rafałem Maserakiem oraz Robert Wabich w parze z Hanną Żudziewicz. To będzie emocjonujące starcie dwóch silnych charakterów!

20:07 - Zaczynamy wielki finał "Tańca z Gwiazdami"! Przed nami wieczór pełen wrażeń! Za kogo trzymacie dziś kciuki? W czyje ręce trafi słynna Kryształowa Kula?



