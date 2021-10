"Taniec z Gwiazdami:  Fani rozczarowani ocenami jurorów wobec Oliwii Bieniuk: "Nawet w urodziny?"

Joanna Mazur i Jan Kliment to bez wątpienia najwięksi faworyci tej edycji " Tańca z Gwiazdami ". Od samego początku niewidoma sportsmenka budzi ogromne emocje, a jej występy na parkiecie za każdym razem wzruszają zarówno publiczność, jak i jurorów. Okazuje się jednak, że w 5. odcinku występ Joanny Mazur nie zdobył najwyższych not od jurorów. Dlaczego? Joanna Mazur nie zachwyciła jurorów? Joanna Mazur i Jan Kliment, jak wszyscy uczestnicy, w 5. odcinku byli przebrani za postaci z bajek. Joanna Mazur wystąpiła wystylizowana na Elsę z "Krainy lodu" i wykonała taniec nowoczesny do utworu z tej samej bajki. Jej taniec znów zachwycił publiczność, ale jurorzy nie szczędzili Joannie słów krytyki. Joasiu niewątpliwe masz tę moc i dzisiaj chyba najbardziej obserwowałam twoje stopy (...) dzisiaj bardzo pięknie zapracowałaś stopami, ale nie weszłam w twój świat tańca. Trochę kraina lodu, emocjonalnie gorzej - powiedziała Iwona Pavlović. Andrzej Grabowski był bardziej łaskawy dla pary. Pięknie mówiliście o miłości, pięknie tę miłość przekazaliście na parkiecie. A to podniesienie to było coś fenomenalnego. To było najpiękniejsze podniesienie, jakie widziałem. To był piękny taniec. Ola Jordan zgodziła się z Iwoną Pavlović! Ja się tu zgadzam z Iwonką. Rzeczywiście czegoś brakowało. Tylko że naprawdę to, co Andrzej mówi, skoczyłaś i wiedziałaś, gdzie skoczyć. To było wow, naprawdę super Iwona Pavlović dała Joasi 7 punktów, Andrzej Grabowski 10, Ola Jordan 7. Uważacie, że Joanna Mazur zasłużyła na więcej? Joanna Mazur dała z siebie wszystko na parkiecie Joanna Mazur usłyszała słowa krytyki po swoim występie Zobacz także: Ludzie uwielbiali jego cięty język! Co...