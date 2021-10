"Taniec z Gwiazdami" Za nami półfinał! Kto odpadł z programu?

W półfinale "Tańca z Gwiazdami" wszyscy uczestnicy naprawdę mocno się stresowali. Szczególnie zdenerwowana była Oliwia Bieniuk, która doskonale wie, że może zdecydowanie bardziej liczyć na głosy widzów niż oceny jurorów. Z kolei Kajra i Piotr Mróz mogą polegać na jurorach, zaś wyroki widzów były dla nich kompletnie nie do przewidzenia. Kto więc odpadł z programu, a kto zawalczy o kryształową kulę 12. edycji?

"Taniec z Gwiazdami" Półfinał pełen emocji, tańce z gośćmi i urodziny Oliwii Bieniuk

Jako pierwsza do walki o finał stanęła Oliwia Bieniuk. Początkująca gwiazda zatańczyła efektowną salsę w trio! Do jej pary z Michałem Bartkiewiczem dołączyła zwyciężczyni poprzedniej edycji programu, Edyta Zając! Ten niezwykły taniec podbił serca widzów, jednak nie do końca spodobał się jurorom. Oliwia Bieniuk nie zaskarbiła sobie wysokich not od jurorów, którzy przyznali punkty:

Andrzej Piaseczny - 8 Iwona Pavlowić -6 Michał Malitowski - 7 Andrzej Grabowski - 7

Para otrzymała łącznie 28 punktów.

Piotr Molecki/East News

Kolejna para zaprezentowała się we wspaniałym tańcu. Hanna Żudziewicz miała niemałą trudność, bo musiała zatańczyć z dwoma panami, Piotrem Mrozem i Mariuszem Węgłowskim. Taniec zachwycił jurorów, którzy przyznali punkty:

Andrzej Piaseczny 9 Iwona Pavlović 8 Michał Malitowski 8 Andrzej Piaseczny 8

Łącznie para otrzymała 33 punkty.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Jurorów, a także widzów oczarował taniec zaprezentowany przez Kajrę, Rafała Maseraka i uczestnika 7.edycji Marcina Korcza. Para zatańczyła fantastyczne passo doble okraszone doskonałą, wampirzą grą aktorską. Występ porwał także jurorów, którzy nie bali się dać parze najwyższych not!

Andrzej Piaseczny -10 Iwona Pavlović-10 Michał Malitowski -9 Andrzej Piaseczny -10

Para zdobyła łącznie 39 punktów.

Piotr Molecki/East News

2. Runda pozwoliła wyłonić pierwszego finalistę! Kogo wybrali widzowie?

W rundzie 2. trzy półfinałowe pary zatańczyły tańce, wskazane przez jurorów, jako ich najsłabsze. Dzięki temu półfinaliści mieli okazję poprawić błędy i zaprezentować się z zupełnie nowej strony. Runda 2. pozwoliła także wyłonić pierwszą parę, która przejdzie do finału 12. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Jako pierwsi zatańczyli Oliwia Bieniuk z Michałem Bartkiewiczem, którym jurorzy wybrali swing. Ponowne wykonanie tańca przez parę, zdecydowanie spodobało się jury, którzy przyznali, że u Oliwii widać ogromny postęp. Iwona Pavlović przyznała nawet:

Naprawdę widać jest postęp, widać było, że bardzo się starałaś. Uważam, że to jest najważniejsze, że poprawiłaś ten taniec.

Noty jury za swing Oliwii i Michała to:

Andrzej Piaseczny 9 Iwona Pavlović 8 Michał Malitowski 7 Andrzej Piaseczny 8

Para otrzymała 32 punkty

Jako następna para zatańczył Piotr Mróz z Hanną Żudziewicz. Ich tango porwało widzów i jurorów, którzy zgodnie przyznali, że Piotr zdecydowanie poprawił ten taniec, a Iwona Pavlović zachwycona przyznała:

Piękne tango zatańczone pure, poprawnie - zachwyciła się Iwona Pavlović.

Jury przyznało za ten występ po raz pierwszy w tym odcinku 40 punktów!

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Z kolei Kajra i Rafał Maserak otrzymali do poprawy quickstep. Jak poradzili sobie z tym zadaniem? Jeszcze podczas prób Iwona Pavlović przyznała Kajrze:

Nikt nie miał takiej świadomości ruchu jak Ty.

Nic więc dziwnego, że występ Kajry także przyniósł parze maksymalną ilość punktów.

Piotr Molecki/East News

Widzowie, oceniając trzy półfinałowe pary, po dwóch rundach, przyznali najwięcej punktów Piotrowi Mrozowi, który tym samym razem z Hanną Żudziewicz stanie do walki o kryształową kulę w finałowym odcinku 12. edycji!

Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"?

W walce o finał stanęła więc Oliwia Bieniuk oraz Kajra. Obie pary zaprezentowały dwa tańce, które miały już okazję zaprezentować w poprzednich odcinkach. Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz zatańczyli cza-czę, za którą otrzymali 32 punkty. O tym tańcu Michał Malitowski powiedział:

To był Twój najlepszy taniec - stwierdził Michał Malitowski.

Z kolei Kajra i Rafał zatańczyli rumbę. O tym tańcu Michał Malitowski powiedział:

Był to najlepszy taniec latynoamerykański w tej edycji

Para otrzymała maksymalną ilość punktów. I być może to przesądziło o decyzji widzów, ponieważ to właśnie Kajra i Rafał Maserak przeszli do następnego odcinka, a tym samym staną do walki o kryształową kulę z Piotrem Mrozem i Hanną Żudziewicz!

East News/TRICOLORS

Choć tego dnia Oliwia Bieniuk obchodziła swoje 19. urodziny, widzowie nie okazali się dla niej łaskawi. To właśnie Oliwia i Michał odpadli z show tuż przed wielkim finałem.