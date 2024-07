Przed nami kolejny, ósmy już odcinek show "Doda. 12 kroków do miłości", w którym artystka wybierze się na drugie spotkanie z Danielem! Tym razem to gwiazda organizuje randki, zaprosiła więc mężczyznę na... Paradę Równości! Przy tej okazji zdradziła sekret swojego drugiego małżeństwa z Emilem Stępniem:

"Mój ostatni partner udawał, ze jest tolerancyjny" - słyszymy we fragmencie odcinka.

O co chodzi?

Doda ostro o byłym partnerze

Wielkimi krokami zbliża się finał programu "Doda. 12 kroków do miłości". Przed gwiazdą spotkania z kandydatami, którzy najbardziej przypadli jej do gustu podczas pierwszych randek. Z jednym z nich, Danielem, Doda wybierze się na Paradę Równości. Czy będzie to kolejny test dla potencjalnego partnera?

„Później idziemy na paradę, będziemy wspierać moich przyjaciół, bo bardzo ważne dla mnie jest to, czy mój przyszły partner jest tolerancyjny znajdzie wspólny język z moimi najbliższymi. Na przykład mój ostatni partner udawał, że jest tolerancyjny a po ślubie powiedział, że moi przyjaciele geje nie maja wstępu do mojego domu. Dlaczego? To co zrobiłam? K***a, zmieniłam dom - mówi gorzko Doda.

Ponadto, w kolejnym odcinku ekipa odwiedzi z Dodą jej rodzinny dom w Ciechanowie! Jakie ma relacje z rodzicami? O tym przekonamy się już w sobotę o 20:00 w Polsacie!

