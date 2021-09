"Taniec z gwiazdami": Dlaczego Sylwia Bomba nie zaprosiła Ewy Mrozowskiej? Tłumaczy

Sylwia Bomba wraz ze swoją rodziną wyjechała na wieś do rodziców. Tam jej córeczka ma więcej swobody i może spokojnie bawić się w ogrodzie a także udawać się z mamą na spacery w bezpieczne, odseparowane od ludzi miejsca. Niedawno Sylwię odwiedziła jednak przyjaciółka, Ewa Mrozowska. Wideo, które dziewczyny zamieściły w sieci rozbawiło internautów! Takich pozytywnych emocji potrzebujemy więcej! Sami spójrzcie. Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Córka Sylwii Bomby ma 1,5 roku, a już ubiera się u projektantów! Jej kamizelka kosztuje 750 zł Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska nagrały szalone wideo podczas kwarantanny Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" zyskały sympatię widzów nie tylko dzięki programowi ale również dzięki swojemu pozytywnemu nastawieniu do życia. Radością z małych rzeczy postanowiły podzielić się z internautami nawet podczas kwarantanny. Na ich profilach na Instagramie pojawiło się zabawne wideo z choreografią z kosiarkami. Ten taniec trzeba zobaczyć! Obiecywałyśmy Wam coś specjalnego 🤗 oto i jest ❣️ Nasz najnowszy taniec ❣️synchrony jak widać już dopracowane, teraz czas na wokal! 🎤 Dajcie znać jak Wam się podoba nasz progres 🤪 oczywiście w skali od 1️⃣ do 1️⃣0️⃣ - napisała Sylwia Ewa również na swoim profilu udostępniła to szalone nagranie: Najlepszy synchron, najlepszy dance, najlepszy styl, najlepszy wokal w wyjątkowo ogrodowym klimacie 😂🌿 Internauci nie kryją, że ich pomysł bardzo poprawił im humor: - Że tak powiem Wariatki!! 🔥❤️ Zrobiłyście mi dziś dzień 😂😂 daje 11 🔥🔥 - Można Was wynająć do koszenia trawy? płacę jak za zboże 😂🤩👍😍 - Drogie Panie, jesteście absolutely fabulous! Szczerze się...