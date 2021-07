"Taniec z gwiazdami": Bomba, Janachowska, Bieniuk, Sawczuk na planie spotu 

Jedenasta edycja " Tańca z Gwiazdami " zbliża się wielkimi krokami. Już 6 marca po raz pierwszy zobaczymy, jak radzą sobie na scenie uczestnicy. W tym roku o Kryształową Kulę zawalczą: Nicole Bogdanowicz, Marcin Bosak, Mikołaj Jędruszczak, Bogdan Kalus, Ania Karwan, Sylwia Lipka, Tomasz Oświeciński, Milena Rostkowska-Galant, Julia Wieniawa, Sylwester Wilk i Edyta Zając. Jeżeli na parkiecie pójdzie im tak samo dobrze, jak na "rozmowie kwalifikacyjnej do Tańca z Gwiazdami", to jesteśmy o nich spokojni. Zobaczcie zabawny spot reklamujący wiosenną edycję "Tańca z Gwiazdami" z udziałem uczestników. Zobacz także: Sylwia i Mikołaj z "Love Island" ostro trenują do "Tańca z gwiazdami"! Jak im idzie? "Taniec z Gwiazdami" 2020 - spot reklamowy Najnowszy spot reklamujący "Taniec z Gwiazdami" podbija sieć. Gwiazdy, które zobaczymy na parkiecie 11. edycji show, wzięły udział w reklamie w charakterze "rozmowy kwalifikacyjnej do Tańca z Gwiazdami". Po tym, co usłyszycie, nie będziecie zdziwieni, że bez zająknięcia dostały ten angaż! Ta reklama to najśmieszniejsze, co dziś zobaczycie. Poniżej przestawiamy kilka z hitowych wypowiedzi z zabawnego spotu: Dlaczego chcesz wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami"? - Poczucie rytmu mam... W końcu grałam w "Rytmie Serca". - Julia Wieniawa. - Agent powiedział mi, że dobrze mi to zrobi - Edyta Zając. - Do tego namówiły mnie "Przyjaciółki" - Nicole Bogdanowicz. - Zanim zacząłem pakować, po prostu kochałem balet. Znaczy balować lubiłem... - Tomasz Oświeciński. - Kryształowa kula będzie świetnie wyglądała przy moich nagrodach. Znaczy nagrodzie. Jednej. - Anna Karwan. Internauci są zachwyceni tym pomysłem na reklamę nowej...