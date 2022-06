"Taniec z Gwiazdami" Znane jest już nazwisko pierwszego uczestnika nowej edycji! 

"Taniec z Gwiazdami" to jedno z najbardziej kultowych polskich show, które co sezon przyciąga przed ekrany prawdziwe tłumy widzów, obserwujących z zapartym tchem, jak na parkiecie radzą sobie ich ulubieńcy. Najnowszą, 12. edycję programu na antenie telewizji Polsat zobaczymy już 30 sierpnia i jak się okazuje, do ekipy programu dołączą nowe gwiazdy, i to dobrze nam już znane. Dawni prowadzący pójdą w odstawkę? "Taniec z Gwiazdami": Podano nazwiska nowych prowadzących W końcu poznaliśmy wszystkie pary 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" , a to jeszcze nie koniec gorących newsów! Na oficjalnym profilu programu na Instagramie właśnie pojawił się nowy post w którym... przestawiono nowych prowadzących! Jednak fani Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny nie mają powodów do zmartwień, bo jak się okazuje, nowy duet został oddelegowany do prowadzenia kulisów "Tańca z Gwiazdami", które będziemy mogli oglądać w Polsat Cafe. Kogo postanowiono obsadzić w tych rolach? Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Oliwia Bieniuk zakochała się w swoim partnerze? "Mój ukochany..." Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski poprowadzą kulisy "Tańca z Gwiazdami" Dokładnie za tydzień startujemy z 12.edycją i mamy dla Was mega newsa 💥 Kulisy "Tańca z gwiazdami" poprowadzą Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski w Polsat Cafe 💥 Ten aktorski duet znacie doskonale z serialu "Kowalscy kontra Kowalscy". A tej jesieni pokażą wam backstage najbardziej roztańczonego programu Polsat - czytamy na Instagramie. Co więcej, w przypadku Wiktorii Gąsiewskiej - gwiazdy "Rodzinki.pl" i dziewczyny Adama Zdrójkowskiego - to nie pierwsze doświadczenie z "Tańcem z Gwiazdami" . Fani roztańczonego show z pewnością...