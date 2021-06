"Taniec z Gwiazdami": Aneta Piotrowska mocno schudła! Na nowych zdjęciach ciężko ją rozpoznać

W ostatnich dniach uśmiech bije z twarzy Anety Zając. W ubiegłym tygodniu aktorka promieniała podczas 100. odcinka " Tańca z Gwiazdami ", a teraz znów zachwyca na Instagramie. Gwiazda "Pierwszej miłości" przeszła właśnie wielką metamorfozę. Efektami pochwaliła się w sieci. Zobacz jak teraz wygląda. Zmiana na plus? Aneta Zając przedłużyła włosy Kilka dni temu Aneta Zając pojawiła się na planie programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Aktorka zaprezentowała fanom, mediom oraz kolegom i koleżankom z branży swoją nową sylwetkę. Gwiazda "Pierwszej miłości" ostro trenuje na siłowni, czego efekty widać gołym okiem. Aneta zrzuciła kilka lub nawet kilkanaście kilogramów, jednak to nie jest jedyna zmiana w jej wyglądzie. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie w nowych włosach. Aneta zdecydowała się na przedłużenie ich, co automatycznie wydłużyło twarz gwiazdy! Aneta udostępniła na Instagramie zdjęcie z garderoby planu "Pierwszej miłości". Do zdjęcia zapozowała z nią Joanna Majstrak. - Pięknie w długich ! Jak w pierwszych odcinkach pierwszej miłości !😉której już nie oglądam ale tak panią zapamiętałam🤗 - Anetko, super włoski i make up!👏 - Ale Anetka schudła !! Pięknie !!! - Pięknie wyszłyscie dziewczyny pozdrawiam was cieplutko - Super wyglądasz Anetka👍😊 - czytamy w komentarzach. Zobacz także: Niesamowita metamorfoza Anety Zając! Aktorka nową sylwetką pochwaliła się w "Tańcu z Gwiazdami" Zobaczcie jak teraz wygląda Aneta Zając. My jesteśmy zachwyceni jej ostatnią przemianą. Chcielibyście, aby aktorka podzieliła się swoim sekretem, co zrobić, aby tak świetnie wyglądać? Aneta Zając przedłużyła włosy. ...