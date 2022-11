We wczorajszym odcinku programu "Ameryka Express" , Bracia Collins musieli podjąć się zadania matematycznego. Jak się jednak okazało dla Grzegorza i Rafała było to prawdziwe wyzwanie. Wszystko przez to, że... nie chodzili do szkoły. Bracia zdecydowali się opowiedzieć o swoim traumatycznym dzieciństwie. Wyznanie gwiazd TVN Turbo było naprawdę wstrząsające. W swoim życiu zaznali biedy i przemocy domowej. Zobacz także: Wielkie zmiany w życiu Patrycji Markowskiej i jej rodziny! Opowiedziała nam też o synku i "Ameryce Express"! "Ameryka Express": dzieciństwo braci Collins było pełne bólu i cierpienia Uczestnicy programu "Ameryka Express" po raz kolejny musieli podjąć się licznych wyzwań. Jednym z nich było zadanie matematyczne. Bracia Collins szybko przyznali, że ta dziedzina nauki jest dla nich niezwykle trudna, bowiem w dzieciństwie nie chodzili do szkoły. Okazało się, że młodzieńcze lata Grzegorza i Rafała były naprawdę trudne. My nie zrobimy zadania, bo nie umiemy matematyki, nie chodziliśmy do szkoły. To nie był nasz wybór. Są rodzice, którzy pomagają dzieciom, a są rodzice, którzy się odwracają od dzieci i robią rzeczy nie do pomyślenia. Spaliśmy na ulicy, byłem bity w domu, tata był pijany - powiedział Grzegorz. Bracia od najmłodszych lat musieli sobie radzić sami. W rozmowie z "Party" opowiedzieli o szczegółach ich dramatycznego dzieciństwa. Mama Grzegorza i Rafała porzuciła ich, zerwała kontakt i wyjechała do Włoch. Pamiętam, jak nas traktowano w domu, nieraz podnoszono na nas rękę. Nigdy nie zrozumiem, jak można porzucić swoje dzieci. Ktoś taki nie zasługuje, by nazywać go matką – powiedział Grzegorz. Bracia często byli zdani sami na siebie. Grzegorz nawet ukradł z...