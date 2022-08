"Taniec z Gwiazdami 13": Występ Jamali poruszył jurorów. Iwona Pavlović nie ukrywała łez

Iwona Pavlović popłakała się po występie Jamali. Jurorka nie potrafiła powstrzymać wzruszenia, kiedy piosenkarka z Ukrainy zatańczyła z Jackiem Jeschke. Jamala zachwyciła swoim występem, a Iwona Pavlović zwróciła się do niej, wspominając o wojnie, która od pół roku trwa w Ukrainie. Zobaczcie, jak zatańczyła Jamala i sprawdźcie, co powiedziała Iwona Pavlović.

Pierwszy odcinek trzynastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami! W miniony poniedziałek, 29 sierpnia, widzowie Polsatu poznali gwiazdy najnowszej odsłony ranecznego show. W premierowej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" jurorzy zachwycili się występem Jacka Jelonka i Michała Danilczuka i zmiażdżyli Krzysztofa Rutkowskiego.

Ogromne emocje wywołała również Jamala. Piosenkarka z Ukrainy razem z Jackiem Jeschke zachwycili swoim występem, a Iwona Pavlović nie ukrywała łez mówiąc o dramacie naszych sąsiadów.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami 13": Widzowie miażdżą występ Krzysztofa Rutkowskiego. "Parodia tańca"

TRICOLORS/EAST NEWS

Poruszona Iwona Pavlović zwróciła się do Jamali, która w tym trudnym dla niej czasie postanowiła przyjąć propozycję występu w "Tańcu z Gwiazdami".

Zobacz, co się wydarzyło. Tak naprawdę obok naszego państwa dzieje się dokładnie to samo, bo też mam przyjaciół na Ukrainie i dalej nie mieści mi się to w głowie, a tak naprawdę niewiele możemy zrobić. To jest naprawdę strasznie smutne. Czasami trzeba walczyć właśnie udziałem w takim programie. Sama wiesz, że artyści jeżdżą na fronty, żeby podbudowywać morale, to wszystko się dzieje, więc rób to, co robisz z Jackiem i będzie dobrze