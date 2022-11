"Taniec z Gwiazdami 13": Ilona Krawczyńska zdradziła, na co wyda pieniądze wygrane w show! 

Finał 12. edycji "Tańca z gwiazdami" za nami, a wielkim zwycięzcą okazał się Piotr Mróz. To właśnie do przystojnego aktora i jego tanecznej partnerki, Hani Żudziewicz, powędrowała Kryształowa Kula. Wielu fanów kibicowało Piotrowi Mrozowi, dlatego ten rezultat bardzo ich ucieszył. Wygląda jednak na to, że do grona fanów tej pary z pewnością nie należy Jan Kliment, który po zakończeniu finału dosadnie skomentował zwycięstwo aktora i jego tanecznej partnerki. Kamery zarejestrowały, jak Jan Kilment podchodzi do Kajry i wypowiada w stronę jej konkurentów niecenzuralne słowa! Fani nie kryją oburzenia zachowaniem tancerza. Zobaczcie, co dokładnie się stało. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami" Piotr Mróz wygrał 100 tysięcy złotych! Na co przeznaczy nagrodę? "Taniec z gwiazdami": Jan Kliment wulgarnie o zwycięstwie Piotra Mroza To był niezwykle wyrównany finał "Tańca z gwiazdami" . Zarówno Kajra, jak i Piotr Mróz, od początku prezentowali wysoki poziom umiejętności tanecznych i z tygodnia na tydzień mogliśmy oglądać w ich wykonaniu coraz bardziej zaawansowane układy. Po kilkunastu tygodniach intensywnych treningów i programów na żywo, w końcu przyszedł czas, aby poznać zwycięzcę, a tym dzięki głosom widzów, okazał się być Piotr Mróz ! - Hania, bez ciebie nie byłoby mnie w finale. Bez ciebie bym nie wygrał - mówił Piotr. - W "Tańcu z gwiazdami" nie spotkała mnie żadna krzywda. Naprawdę to jest przygoda życia. Dziękuję, że mogłem tu być - powiedział Piotr Mróz po ogłoszeniu wyników. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Tak Piotr Mróz świętował zwycięstwo z ukochaną! Zdjęcia paparazzi Podczas finału "Tańca z gwiazdami"...