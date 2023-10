W ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" pożegnała się kolejna para. Tym razem byli to Michał Mikołajczak i Julia Suryś, którzy dotarli, aż do połowy sezonu. Teraz specjalnie dla Party.pl, Michał Mikołajczak opowiedział czy ma żal do Iwony Pavlović za jej ostatnią wpadkę w programie.

Michał Mikołajczak ma żal do Iwony Pavlović?

Piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. Niestety, tym razem z tanecznego show Polsatu odpadła kolejna para, która nie będzie dlużej walczyć o Kryształową Kulę. Decyzją widzów z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnał się Michał Mikołajczak, który występował w parze z Julią Suryś.

Tuż po ogłoszeniu werdyktu zapytaliśmy Michała Mikołajczaka i Julii Suryś czy żałują, że odpadli z programu. Przy okazji zapytaliśmy aktora, czy ma żal do Iwony Pavlović za to, że w poprzednich odcinka zdarzało się jej pomylić jego imię i nazwisko.

Zdarzało mi się to wiele razy w moim życiu, więc nie żywię urazy. Żadnej. Traktuje to z uśmiechem, myślę, że jeżeli człowiek uśmiecha się i podchodzi do sytuacji kłopotliwych z uśmiechem, to życie jest piękniejsze - opowiedział Michał Mikołajczak

Posłuchajcie, co jeszcze powiedzieli nam Michał Mikołajczak i Julia Suryś!

