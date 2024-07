W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Karolina Pisarek za swoje tango otrzymała 28 punktów - to jak na razie najwyższy wynik modelki w tanecznym show. Tuż po zakończeniu 4. odcinka programu mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdą, która nie ukrywa, że jest z siebie bardzo dumna i że cieszą ją cotygodniowe postępy.

"Taniec z Gwiazdami 13": Karolina Pisarek o swoich postępach w programie

W czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" odpadła Agnieszka Litwin z partnerem tanecznym Dominikiem Rudnickim-Sipajło. Najwięcej punktów zdobył zaś Wiesław Nowibilski z "Nasz Nowy Dom", a coraz większe postępy na tanecznym parkiecie zaprezentowała także Karolina Pisarek. Co prawda jurorzy mieli jeszcze pewne zastrzeżenie co do jej występu, jednak ostatecznie modelka zgarnęła za swój taniec 28 punktów. W rozmowie z Party.pl Karolina Pisarek przyznała, że jest z siebie bardzo dumna i ma nadzieję na jeszcze większy progres.

- Ja jestem z nas dumna, ponieważ dokładamy wszelkich starań, żeby wyjść jak najlepiej na tym parkiecie. I ja myślę, że to chęć bycia coraz lepszym, coraz wyżej, jeśli chodzi o umiejętności - powiedziała Karolina Pisarek.

Modelka zdradziła również, że piosenka, do której zatańczyła w czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" ma dla niej szczególne znaczenie.

Zobaczcie rozmowę z Karoliną Pisarek i Michałem Bartkiewiczem!

