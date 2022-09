Czułości Rutkowskiego i uśmiechnięta Pisarek po "Tańcu z Gwiazdami 13" [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Oliwia Bieniuk zaskoczyła swoim zachowaniem po wyjściu z treningu do "Tańca z Gwiazdami". Na ostatnich zdjęciach mogliśmy zauważyć, że nastolatka nie była zachwycona widokiem paparazzi, ale tym razem chętnie się do nich uśmiechała i wygłupiała się przed aparatem. Widać, że humor jej dopisywał! Czy to zasługa treningu? A może Oliwia Bieniuk ucieszyła się ze spotkania z popularną influencerką, Olą Nowak? Spójrzcie tylko na te zdjęcia! Oliwia Bieniuk wraca z treningu Od kilku miesięcy o Oliwii Bieniuk jest naprawdę głośno. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka zgodziła się wystąpić w dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami" i teraz walczy o Kryształową Kulę. Piękna nastolatka w pierwszym odcinku zachwyciła swoim występem i otrzymała aż 28 punktów od jury. Niestety, w drugim odcinku nie poszło jej najlepiej, a jurorzy bardzo ostro ja ocenili. Błąd na błędzie, błędem pogania- komentowała Iwona Pavlović. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Kto odpadł z programu? To spore zaskoczenie! I chociaż tuż po programie Oliwia Bieniuk w rozmowie z nami nie ukrywała, że jest załamana niskimi ocenami jury, to teraz wszystko wskazuje na to, że zapomniała już o tym, co się wydarzyło w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" i wrócił jej dobry humor. Oliwia Bieniuk w świetnym humorze Paparazzi "przyłapali" Oliwię Bieniuk po treningu do kolejnej odsłony tanecznego show, ale chyba nie spodziewali się takiej reakcji nastolatki. Ostatnio młoda gwiazda "Tańca z Gwiazdami" nie była zadowolona, kiedy zobaczyła, że ktoś robi jej zdjęcia, ale teraz chętnie się uśmiechała i wygłupiała przed obiektywem. Zobacz także: Oliwia Bieniuk wychodzi z prób "Tańca z Gwiazdami" z torebką za...