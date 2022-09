"Taniec z Gwiazdami 13": Jacek Jelonek zachwycił swoim tańcem? Jury: "Pokaż, że coś umiesz" 

Jacek Jelonek dał się już poznać szerszej widowni jako bohater programu "Prince Charming". Przystojny model zapragnął poszukać miłości w gejowskim show, gdzie trafił na idealnego kandydata, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Teraz Jacek Jelonek sprawdzi się kolejnym, nowym dla polskiej telewizji, wyzwaniu. Przystojny model zatańczy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w męsko-męskiej parze. Razem z Michaelem Danilczukiem rozpoczną zmagania o Kryształową Kulę, już w ten poniedziałek. Co więcej wiemy na temat Jacka Jelonka? "Taniec z Gwiazdami": Kim jest Jacek Jelonek? Ile ma lat? 35-letni Jacek Jelonek z dnia na dzień stał się gwiazdą w Polsce. Wszystko za sprawą udziału w miłosnym show "Prince Charming", który wzbudził wiele emocji. Pierwszy w historii polskiej telewizji miłosny reality show, w którym o względy przystojnego modela walczyli inni mężczyźni, okazał się być hitem wśród widzów, dzięki czemu stacja TTV zdecydowała się wyemitować odcinki programu w jesiennej ramówce. Mimo, że show było emitowane po 22, a odcinki programu nie były w żaden sposób wulgarne, "Prince Charming" spotkał się z oburzeniem ze strony niektórych konserwatywnych widzów. Do Krajowej Rady Telefonii i Telewizji posypały się skargi (wszystkie oddalone), a program z Jackiem Jelonkiem na czele, stał się początkiem obyczajowych zmian w polskiej telewizji. W programie Jacek Jelonek spośród kilku kandydatów wyłonił tego, z którym widział swoją przyszłość. Okazało się, że prawdziwe iskry pojawiły się pomiędzy nim a Oliwerem Kubiakiem. Finalnie to właśnie jego wybrał, a panowie do dziś tworzą szczęśliwy i stabilny związek. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Andrzej Piaseczny o męsko-męskiej parze: "Zależy mi na normalności" Kariera zawodowa...