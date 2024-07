Jacek Jelonek i Michał Danilczuk w poniedziałkowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zostali ocenieni nieco niżej niż w poprzednim tygodniu, kiedy otrzymali maksymalną ilość punktów! Czy coś poszło nie tak? Zobaczcie, co nam powiedzieli! Przy okazji panowie zdradzili, co sądzą o słowach jurorki, Iwony Pavlović, która uważa, że Jacek nie ma wrodzonego talentu do tańca...

Jacek Jelonek i Michał Danilczuk w tej kwestii się nie zgadzają...

Jacek Jelonek i Michał Danilczuk w poniedziałkowym odcinku zatańczyli cha chę, która została oceniona na 28 pkt. Czy panowie zgadzają się z opiniami jury?

Raz na wozie, raz pod wozem, równowaga w przyrodzie musi być, ja się z tym czuję dobrze - mówi Party.pl Jacek.

A czy Jelonek rzeczywiście uważa, że nie ma wrodzonego talentu do tańca, jak stwierdziła Iwona Pavlović, a wszelkie pochwały to wynik ciężkiej pracy?

Ja się z tym zgadzam! - mówił Jacek, a wtedy Michał wypalił: Ja się z tym nie zgadzam! On się zgadza, ja nie! On ma talent do tańca! - stwierdził Danilczuk.

Zobaczcie sami, czy doszli do porozumienia ;)

