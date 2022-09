"Taniec z Gwiazdami" 13: Jacek Jelonek nie zachwycił swoim tańcem!? "Pokazałeś nam swoje słabe strony"

Ewa Błachnio i Jacek Jeschke odpadli z "Tańca z Gwiazdami"! To spore zaskoczenie, ponieważ, jak do tej pory, szło im świetnie! W programie zostały już tylko 4 pary. Za tydzień ćwierćfinał walki o Kryształową Kulę. Tydzień temu z tanecznym show pożegnali się typowani na jednych z faworytów - Ula Dębska i Wojtek Jeschke. Dzisiejszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy! Gwiazdy i tancerze zatańczyli do polskich i zagranicznych radiowych hitów. Ewa Błachnio i Jacek Jeschke do piosenki Grzegorza Hyżego „Pod wiatr”. Niestety przebój gwiazdora nie przyniósł im szczęścia. Zwyciężczyni 4 edycji show Ewelina Lisowska zaśpiewała „Prostą sprawę”, do której sambę zatańczyli Olga Kalicka i Rafał Maserak. Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła wykonali w cha-chy do hitu Szymona Chodynieckiego „Z całych sił”, a Robertowi Wabichowi i Hani Żudziewicz w tańcu współczesnym towarzyszyła będzie Monika Lewczuk w przeboju „Ty i ja”. Ostatnie trio utworzyli Misheel Jargalsaikhan, Jan Kliment oraz Jula, która zaśpiewała swój hit „Milion słów”. Zobacz zapis naszej relacji minuta po minucie! Relacja NA ŻYWO z 7. odcinka Tańca z gwiazdami - zapis >>> Najnowsze wpisy znajdują się u góry strony <<< 22:01 - Z programem żegnają się Ewa Błachnio i Jacek Jeschke. Nie do wiary! 21:59 - Wracamy po przerwie reklamowej! Pora na ogłoszenie wyników! Kto już za chwilę zakończy swoją przygodę z tanecznym show? Zagrożeni są Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła oraz Ewa Błachnio i Jacek Jeschke. 21:35 - Kto dziś odpadnie z programu? Jakie są Wasze typy? Zobacz też: Kto wygra Taniec z Gwiazdami? Zostało tylko 5 par! Kalicka, Zdrójkowski, a może Błachnio? ZAGŁOSUJ 21:29 - Co o tańcu Adama Zdrójkowskiego mówi jury?...