W Nowy Rok w TVP zadebiutował nowy program „The Voice Kids”. Show, którego trenerami są Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental, przyciąga przed telewizory blisko 2 miliony widzów. Uczestnikami „The Voice Kids” są dzieci w wieku 8-15 lat. Zasady programu są niemal takie same jak w „The Voice of Poland”. Podczas Przesłuchań w Ciemno każdy z Trenerów skompletuje swoją drużynę złożoną z najlepszych dziecięcych głosów. Najlepsi przechodzą do Bitew, a potem występują w programach na żywo. W finale zwycięzca otrzyma nagrodę główną: możliwość wydania singla z wytwórnią Universal Music Polska oraz stypendium w wysokości 40 tys. złotych, które może zostać przeznaczone na dalszą edukację muzyczną. O tym, kto zostanie Najlepszym Głosem w Polsce zadecydują widzowie. Kto okaże się najlepszy? Tego dowiemy się dopiero za kilka tygodni podczas finału „The Voice Kids”. Macie już swojego faworyta? Zobaczcie nasz materiał wideo z za kulis 3 i 4 odcinka „The Voice Kids”.

