Za nami wielki finał 10. edycji "Rolnik szuka żony". Wiemy już, które pary przetrwały, a które nie. W ostatnim odcinku tej serii nie zabrakło zaskoczeń i zwrotów akcji, co zaskakiwało samą Martą Manowską. Jej miny i reakcje na wyznania niektórych uczestników są hitem, zobaczcie sami.

Wszystko jasne! Uczestnikom 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie udało się pobić rekordu par z poprzedniej edycji. W tej trwały związek stworzyli jedynie Ani i Jakubowie oraz Waldemarowi i Dorocie! Rozstania Artura i Sary oraz Dariusza i Nicoli zdziwiły widzów, ale również Martą Manowską. Podczas rozmowy z Waldemarem i Ewą prowadząca show nie mogła ukryć zdziwienia, kiedy okazało się, że para nie dogadywała po tym jak wyjechały kamery. Rolnik zarzucał kobiecie, że jest zbyt wrażliwa i nie ukrywał swojej złości na nią. Manowska wówczas nie wytrzymała:

Ty jesteś zły o co? Że to nie wyszło? Czemu Ty jesteś zły?

Ty jesteś zły o co? Że to nie wyszło? Czemu Ty jesteś zły?

Kiedy zaś stwierdził, że Ewa nie okazywała mu czułości, wypaliła:

Ale to nie wszystko!

Potem przyszedł czas na rozmowę Dariusza z Nicolą. Kiedy okazało się, że rolnik napisał do innej kandydatki, Natalki, Nicola nie mogła powstrzymać łez. Mężczyzna uważał, że nic złego nie zrobi, a Manowska stanęła w jej obronie:

Przykre jest to, że napisałeś do Natalki... Chciałabym to zawiesić w tym miejscu...

zakończyła ich wątek Manowska