Sebastian Fabijański oficjalnie został potwierdzony jako uczestnik 18. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Wiadomość została opublikowana przez serwis „halo tu Polsat”.

Udział Fabijańskiego w tanecznym show oznacza nowe wyzwanie w jego karierze. Program, emitowany przez telewizję Polsat, jest jednym z najpopularniejszych rozrywkowych formatów w Polsce. Sebastian Fabijański pojawi się na parkiecie już tej wiosny, a jego występy z pewnością będą wzbudzać wiele emocji.

Bogata kariera filmowa i muzyczna Fabijańskiego

Sebastian Fabijański zdobył uznanie publiczności za swoje role w serialach telewizyjnych oraz filmach. Szczególnie przełomowe okazały się występy w dramacie kryminalnym „Jeziorak” i w filmie „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy. Oba tytuły przyniosły mu nagrody za debiut aktorski i otworzyły drzwi do dalszej kariery w polskim kinie. W kolejnych latach współpracował z uznanymi reżyserami, takimi jak Wojciech Smarzowski, Filip Bajon czy Xawery Żuławski.

Fabijański rozwijał się także jako reżyser - zrealizował pełnometrażowy film „Hawaje”. Oprócz działalności aktorskiej i reżyserskiej, Sebastian Fabijański jest również muzykiem. Wydał album „Primityw” oraz współtworzył projekt muzyczny „#Wszystko Gra”.

"Taniec z gwiazdami": Nowe wyzwanie Sebastiana Fabijańskiego

Udział w programie „Taniec z Gwiazdami” to dla Sebastiana Fabijańskiego zupełnie nowe doświadczenie. Choć do tej pory nie był kojarzony z tańcem, jego kreatywność, charyzma i sceniczna obecność z pewnością sprawią, że na parkiecie pokaże coś naprawdę wyjątkowego.

Premiera nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” zbliża się wielkimi krokami. Produkcja ruszy już 1 marca 2026 roku.

