Tadeusz Seibert to uczestnik 10. edycji "The Voice of Poland", który wzbudził najwięcej emocji. Podczas przesłuchań w ciemno okazało się bowiem, że chłopak w przeszłości był sympatią Margaret! Podobno piosenkarka będąc nastolatką straciła dla niego głowę. Niestety "Tadzik", jak zwykła go nazywać, wybrał inne dziewczyny.

Reklama

Tadeusz przekonał do siebie wszystkich jurorów "The Voice", jednak ostatecznie wybrał drużynę Margaret. Czy praca z byłą sympatią zaszkodziła jego związkowi? Zobaczcie poniżej!

Tadeusz Seibert z "The Voice of Poland" rozstał się z dziewczyną?

Tadeusz Seibert to przystojny muzyk, który od dziecka zajmuje się śpiewaniem. Jest to jego największa pasja. Do tego stopnia, że Tadeusz założył nawet własną autorską Szkołę Wokalną. W przeszłości Tadek bardzo często wyjeżdżał na obozy muzyczne i brał udział w konkursach. Tak właśnie poznał Margaret, która straciła dla niego głowę. Niestety, on nie odwzajemnił tego uczucia. Piosenkarka zasugerowała, że "Tadzik" złamał serca większej ilości dziewczyn.

W programie Tadeuszowi kibicowała jego ukochana, Gabriela. Widzowie mogą ją kojarzyć z programu "Top Model", w którym dziewczyna wzięła udział kilka lat temu. Co ciekawe, to właśnie Gabi doradziła ukochanemu, aby ten wybrał drużynę Margaret.

Zobacz także: Pamiętacie chłopaka z "The Voice", który złamał serce Margaret? Związał się z inną znaną celebrytką z show TVN!

Czy praca z dziewczyną, która w przeszłości była zakochana w Tadeuszu, wpłynęła na jego związek z Gabi? Zauważyliśmy, że ani muzyk ani jego ukochana od dłuższego czasu nie opublikowali żadnych wspólnych zdjęć na Instagramie. Wcześniej byli bardziej wylewni w chwaleniu się swoim uczuciem. Czy w tym związku zaczęło się psuć? Zapytaliśmy o to samego Tadeusza.

Nie, broń Boże. Margaret ma narzeczonego, a ja jestem w szczęśliwym związku z Gabi. Bardzo się lubimy, szanujemy i tyle - zapewnia Tadeusz.

Odetchnęliśmy z ulgą, ponieważ Tadeusz i Gabi tworzą naprawdę piękną parę! Tylko spójrzcie:

Instagram

Myślicie, że Tadeusz wygra "The Voice of Poland"? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Instagram