W drugim odcinku 10. edycji "The Voice of Poland" widzowie byli świadkami nietypowej sytuacji. Okazało się bowiem, że na przesłuchaniach w ciemno pojawiła się dawna sympatia Margaret. Tadeusz Seibert złamał niegdyś serce piosenkarce. Teraz spotkali się po latach, co rozbawiło nie tylko widzów, ale również jurorów.

Okazuje się, że Tadeusz obecnie związany jest z gwiazdą innego znanego programu. Z kim przegrała Margaret? Zobaczcie poniżej!