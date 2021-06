Sylwia Bomba z "Gogglebox" wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"!

Milena Rostkowska-Galant wystąpi w 11. edycji "Tańca z gwiazdami" ! To kolejna oficjalnie potwierdzona gwiazda, która już wkrótce wystąpi na tanecznym parkiecie. Czy znana pogodynka skradnie serca widzów swoim tańcem i wygra show? Milena Rostkowska-Galant kolejną uczestniczką 11. edycji "Tańca z gwiazdami"! Już 6 marca 2020 roku na antenę Polsatu powróci uwielbiane przez Polaków taneczne show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"! Na tanecznym parkiecie pojawi się cała plejada gwiazd, między innymi: Marcin Bosak, Tomasz Oświeciński, Sylwia Lipka, Edyta Zając czy Julia Wieniawa . Komu tym razem uda się zdobyć kryształową kulę? Zobacz także: Julia Wieniawa już trenuje do Tańca z gwiazdami? Zaczęła wcześniej niż inni uczestnicy Milena Rostkowska-Galant od lat związana jest z Telewizją Polsat. Piękna pogodynka bardzo dba o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, co może być jej dodatkowym atutem na tanecznym parkiecie! Uwielbia spędzać czas na siłowni i jak przyznała w jednym z wywiadów, sprawia jej to ogromną frajdę oraz pozwala wyrzucić z siebie wszystkie negatywne emocje. Pogodynka jest zatem gotowa na długie treningi taneczne! Czy swoim tańcem zyska sympatię widzów i uda jej się wygrać show? Przekonamy się o tym już niebawem! A wy, macie już swoich faworytów? Komu będziecie kibicować w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"? Czy Milena Rostkowska-Galant ma Waszym zdaniem szanse na wygraną? Wyświetl ten post na Instagramie. W pracy 😊 #lovemyjob #tv #weathergirl #ootd #fashion #stylizacja @p_____i_____o...