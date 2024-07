Sylwia Bomba szybko wyrosła na jedną z największych gwiazd stacji TTV. Uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" zarówno w programie, jak i mediach społecznościowych chętnie dzieli się swoją prywatnością, niekiedy wspominając swoją spektakularną metamorfozę. Tym razem na Instagramie celebrytki pojawiły zdjęcia z jej krótkich wakacji w towarzystwie córeczki - Antosi. Sylwia Bomba postanowiła pokazać światu, jak naprawdę wygląda jej ciało.

Sylwia Bomba pokazała zdjęcie w bikini bez retuszu

Sylwia Bomba nigdy nie ukrywała, że w przeszłości przeszła ogromną metamorfozę. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" odkąd schudła ponad 30 kilogramów, chętnie podkreśla swoją figurę obcisłymi legginsami, seksownymi crop topami, dopasowanymi kreacjami typu bandage dress czy zwiewnymi sukienkami. Ostatnio nawet poszła o krok dalej - Sylwia Bomba pokazała się w samej bieliźnie, a w sieci zawrzało.

Celebrytka zaprezentowała się się wtedy w czarnym komplecie, prężąc swój umięśniony brzuch. Teraz gwiazda TTV po raz kolejny jest na ustach wszystkich. Na jej Instagramie właśnie pojawiły się radosne kadry z wakacji, na których Sylwia Bomba pozuje w bikini.

- A finał weekendu spędzamy na końcu tęczy ???????? gdy byłam mała wierzyłam, że tęcza jest z waty cukrowej. Tosia odziedziczyła wyobraźnie po mnie. Gdybym miała opisać ją 3 cechami byłyby to:✔️ wulkan energii, ✔️niesamowita wyobraźnia ✔️ bystrość umysłu.❣️ A Wy jakimi 3 cechami opisalibyście Wasze dzieciaki? - pisze na Instagramie Sylwia Bomba.

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komentarzy zachwyconych fanów.

- Pięknie ???? - Ale mega pozytywne zdjęcia, super ❤️ - Dziewczyny jak maliny ???????????????????????? - Śliczne dziewczyny ???????? - czytamy w komentarzach.

Instagram @sylwiabomba

Sylwia Bomba nie boi się publikować zdjęć w naturalnej wersji. Jak sama przyznaje, rzadko też korzysta z Photoshopa czy upiększających aplikacji.

- Uważam, że sam Photoshop, retusz zdjęcia, jak ktoś ma na przykład szramę, bliznę, jakieś ogromne problemy z cerą, nie jest zły. Ale to, co się teraz dzieje w mediach społecznościowych, te programy, które powiększają oczy, pomniejszają nos, czyli tak naprawdę operacja plastyczna, którą sobie robisz za pomocą programu, z apki, która z automatu zmienia rysy twarzy i zmienia człowieka, uważam, że to jest tak frustrujące - mówiła jakiś czas Sylwia Bomba w rozmowie z Pomponikiem.

Brak upiększających aplikacji to jeszcze nie wszystko. Kochająca modę i mocny makijaż gwiazda "Gogglebox", nie wstydzi się także publikować zdjęć w wersji no make-up. Niedawno Sylwia Bomba pokazała się bez makijażu, czym zachwyciła swoich fanów. To właśnie dzięki ogromnej charyzmie, dystansowi do siebie i naturalności widzowie jak ją kochają!

Instagram/@sylwiabomba