Sylwia Bomba z "Gogglebox" pokazała się zupełnie bez makijażu: "Kiedyś nie wyszłabym z domu"

Po długiej przerwie Ewa Mrozowska wróciła do swojej pasji. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" po zdjęciu obostrzeń, które zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa może w końcu wykonywać makijaże. Oczywiście jedną z pierwszych "klientek" po tej przerwie była... Sylwia Bomba! Makijaż wykonany został obłędnie pięknie. Zobaczcie! Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" w hitowej sukience na lato 2020! Wiemy gdzie i za ile ją dostaniecie Ewa Mrozowska może znów cieszyć się swoją pasją! Wiele kobiet czekało na dzień, kiedy w końcu można było wybrać się do fryzjera czy kosmetyczki. Oczywiście na tę chwilę czekały nie tylko klientki, ale także wszyscy, którzy pracują w tej branży. Jak wiadomo Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest nie tylko gwiazdą tego programu, ale także świetną makijażystką. Bardzo tęskniła za swoja wielką pasją, kiedy przez kilka tygodni mogła malować jedynie samą siebie. Helloooi💁🏼‍♀️ chyba dawno nie miałam takiej przerwy w malowaniu 😭 tęsknie, zostało mi pacykowanie siebie 😂🤪 - pisała wtedy w jednym z wpisów na Instagramie Ewa Mrozowska. Na szczęście te smutne chwile już minęły i Ewa mogła już wrócić do pracy! Jak przyznała gwiazda, powoli wraca do "formy" makijażowej i oczywiście nie mogło zabraknąć wykonania make upu dla jej przyjaciółki z programu, Sylwii Bomby! Malowanki z @sylwiabomba 😆 wracam pomału do formy makijażowej💪🏻 jak Wam się podoba nasza współpraca ?😂💪🏻 - napisała Ewa Mrozowska. Oczywiście w żadnym wypadku Ewa nie wyszła z wprawy i wykonała naprawdę obłędnie piękny makijaż dla Sylwii, który doceniły również fanki. - No nie ma to jak...