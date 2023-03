Sylwia Bomba pokazała fałdki na brzuchu. Fanki poruszone. "Przeszłaś długą i ciężką drogę"

Sylwia Bomba z "Gogglebox" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co słychać u pięknej gwiazdy. Jednak nawet najwierniejsi fani gwiazdy nie widzieli jej w takim wydaniu, jakie możemy oglądać na jej najnowszych zdjęciach na Instagramie. Sama Sylwia Bomba przyznała, że musiała do tego dorosnąć. Zobaczcie, o co chodzi! Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" pochwaliła się swoim szczęściem. Czeka ją prawdziwa rewolucja! "Gogglebox": W takiej odsłonie Sylwii Bomby jeszcze nie widzieliśmy! Sylwia Bomba to od kilku lat jedna z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Udział w show przyniósł jej tak wielką popularność, że bohaterka hitu stacji TTV znalazła się nawet w gronie uczestników minionej edycji "Tańca z gwiazdami"! Ponadto ostatnio wystąpiła w również w nowym show, "99 gra o wszystko" , ale wierni fani chętnie śledzą jej losy również za pośrednictwem Instagrama. A jest ich naprawdę sporo, bo profil Sylwii Bomby obserwuje ponad 782 tys. osób! Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" pokazała się zupełnie bez makijażu: "Kiedyś nie wyszłabym z domu" Sylwia Bomba na swoim Instagramie regularnie dzieli się z fanami nowinkami ze swojego życia. Internauci chętnie podziwiają również jej modne stylizacje - zazwyczaj gwiazda "Gogglebox" stawia na modne sukienki bądź wygodne komplety. Jednak tym razem bohaterka hitu TTV pokazała się w zupełnie nowej odsłonie, w jakiej jeszcze jej nie widzieliśmy. Sylwia Bomba pokazała bowiem zdjęcie, do którego zapozowała w... jeansach i zwróciła się do swoich obserwatorów: - Czy ktoś kiedyś widział mnie w jeansach? 🙈😜 do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć a wiec...