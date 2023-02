Sylwia Bomba pokazała poruszające zdjęcie Tosi z ojcem. Smutny komentarz gwiazdy

Sylwia Bomba ostatnie kilka dni wraz z córką spędziła w Arłamowie. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" chętnie dzieliła się radosnymi chwilami i aktywnym wypoczynkiem ze swoją kilkuletnią pociechą. Okazuje się, że gwiazda i jej córka były już tam wcześniej - z nieżyjącym już tatą Tosi - Jackiem Ochmanem. Sylwia Bomba, być może przez przypadek, natrafiła na wzruszające wspomnienie: zdjęcie córeczki z tatą.

Sylwia Bomba opublikowała wzruszające zdjęcie byłego partnera. "Tosia nie pamięta"

W lipcu 2022 roku do mediów dotarła przerażająca wiadomość o tym, że były partner Sylwii Bomby nie żyje. Jacek Ochman miał przedawkować alkohol. Teraz gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" odnalazła zdjęcie byłego ukochanego z ich córką. Widać na nim tatę Tosi z córeczką na basenie. Uchwycono moment ich radosnej zabawy. Celebrytka dodała do tego smutny komentarz.

- Mamy też takie wspomnienia stąd. Tosia nie pamięta - napisała Sylwia Bomba.

Instagram/@sylwiabomba

Sylwia Bomba i Jacek Ochman jeszcze przed przyjściem na świat Tosi byli ze sobą przez kilka lat. Nie wiadomo dokładnie, kiedy się poznali, ale wiadomo na pewno, że działacz sportowy zobaczył Sylwię bombę w galerii handlowej i zaprosił na randkę. Ona się zgodziła i szybko okazało się, że pomimo sporej różnicy lat - Jacek Ochman był od gwiazdy "Gogglebox" starszy o 14 lat - udało im się stworzyć udany związek. Byli ze sobą nawet zaręczeni.

Celebrytka chętnie pokazywała w sieci ich wspólnie spędzone chwile. Niestety, choć fanom zdawało się, że w relacji wszystko układa się dobrze, w pewnej chwili okazało się, że Sylwia bomba i Jacek Ochman Rozstali się. Gwiazda informowała w swoich wypowiedziach, że jest pewna tej decyzji i każdy dzień pokazuje jej, że była słuszna.

Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała wtedy na Instagramie i do tej pory słowa tego dotrzymuje.

Powody rozstania Sylwii Bomby i Jacka Ochmana nie są znane, ale pewne światło na sprawę rzucają wypowiedzi gwiazdy, kierowane w stronę Joanny Opozdy po jej rozstaniu z Antkiem Królikowskim. Stwierdziła wtedy m.in. że ich sytuacja jest bardzo podobna i nie każdy mężczyzna dojrzał do roli ojca.