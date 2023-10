Sylwester Wilk to uczestnik 11. edycji "Tańca z gwiazdami". W pierwszym odcinku swoim tańcem wzruszył jurorów do łez. Iwona Pavlović i Michał Malitowski nie mogli uwierzyć, że Sylwester ma protezę nogi. Czy jego niepełnosprawność bardzo przeszkadza mu w programie? Jak sobie radzi podczas treningów? Zobaczcie, co powiedzieli nam Sylwester Wilk oraz jego taneczna partnerka, Hania Żudziewicz.

Reklama

Kibicujecie im w "Tańcu z gwiazdami"?

East News

Reklama

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Co dalej z "Tańcem z Gwiazdami" i innymi programami Polsatu?! Zapadła ważna decyzja!