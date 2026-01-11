Małgorzata Rozenek-Majdan, znana prezenterka i osobowość telewizyjna związana ze stacją TVN, zabrała głos w sprawie swojego potencjalnego udziału w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”. W rozmowie z serwisem Plejada.pl celebrytka wyraźnie podkreśliła, że choć bardzo lubi ten format, obecnie nie zamierza do niego dołączyć z powodu przynależności programu do konkurencyjnej stacji Polsat.

Małgorzata Rozenek o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Jak zaznaczyła Małgorzata Rozenek w rozmowie z Plejadą, jej udział w „Tańcu z gwiazdami” byłby możliwy tylko pod jednym warunkiem: jeśli program byłby emitowany w TVN.

Najbardziej bym chciała, żeby ten program był w TVN-ie, bo bym wtedy nie odmawiała, tylko sama bym się zgłosiła. - przyznała

Obecnie Małgorzata Rozenek-Majdan realizuje się zawodowo w pełni w strukturach TVN. Prowadzi dwa programy - „Bez kompleksów”, w którym bohaterki przechodzą spektakularne metamorfozy, oraz „Królową przetrwania”, której trzecia odsłona również należy do jej portfolio. Jak ujawnia, już trwają prace nad kolejnymi sezonami tych produkcji, co potwierdza jej silne zaangażowanie w projekty macierzystej stacji.

Pracując w stacji TVN, mając dwa programy w ramówce, dwa na dużej antenie, zaczynamy pracować nad kolejnymi sezonami. Naturalnym jest, że nie jestem zaproszona do tego projektu, bo wszyscy wiemy, jaka by była odpowiedź, ale program jest naprawdę bardzo, bardzo dobry - dodała

Spekulacje fanów podsycone stylizacją gwiazdy

Fani Małgorzaty Rozenek-Majdan zaczęli spekulować na temat jej ewentualnego udziału w „Tańcu z gwiazdami” po publikacji przez nią nagrania w mediach społecznościowych. W materiale wideo celebrytka zaprezentowała się w lśniącej, srebrnej sukience - stylizacji, która natychmiast skojarzyła się internautom z kostiumami znanymi z tanecznego show.

To właśnie ten wpis wywołał falę komentarzy i domysłów na temat możliwego pojawienia się gwiazdy TVN na parkiecie Polsatu. Reakcja Rozenek-Majdan rozwiała jednak wszelkie wątpliwości i pokazała, że mimo sympatii do formatu, wierność macierzystej stacji pozostaje dla niej priorytetem.

