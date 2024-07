Za nami pierwszy odcinek programu “SuperDzieciak”. Uczestnikami nowego show Polsatu są dzieci, które od wielu lat realizują swoje pasje - śpiewają, tańczą, trenują gimnastykę sportową czy jeżdżą na rolkach. Ich występy na scenie oceniali jurorzy: Dawid Kwiatkowski, Magdalena Stużyńska, Roma Gąsiorowska oraz Dariusz Michalczewski. Kto zachwycił najbardziej?

Piotr Zubek, który brał już udział w show “Bitwa na głosy”, zaśpiewał “Feeling Good”. Co o jego występie powiedzieli jurorzy?

Śpiewa, robi witraże... Czy jest coś czego Piotr Zubek nie potrafi? #superdzieciak #polsat #premiera #takierzeczytylkounas Posted by SuperDzieciak on 10 października 2015

Wysoko w punktacji jurorów i widzów znaleźli się też Victoria i Dominik, którzy tańczą taniec towarzyski. Czy zatańczyli lepiej niż Rafał Maserak i Anna Głogowska? Zdecydowanie tak!

Czas na mistrzowską parę tancerzy: Victoria i Dominik! #CzyWyTeżZbieracieSzczękizPodłogi? Posted by SuperDzieciak on 10 października 2015

Jurorzy byli też pod wrażeniem występu Darii, która trenuje gimnastykę sportową.

Zmiana na prowadzeniu - Daria Kowalska ma pierwszym miejscu. Czy ktoś może jeszcze odebrać jej prowadzenie? Posted by SuperDzieciak on 10 października 2015

Na koniec odcinka wystąpiła Klaudia, która gra na wiolonczeli. Roma Gąsiorowska była wzruszona jej występem.

Zobacz także

“To ogromna klasa to, co dziś pokazałaś”, dodała Magda.

Wiolonczela to nie jest prosty instrument. A 12-letnia Kornelia Szydło robi z nim, co chce. I - przy okazji - z nami też

Posted by SuperDzieciak on 10 października 2015