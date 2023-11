Informacja o tym, że Popek weźmie udział w "Tańcu z gwiazdami" była ogromnym zaskoczeniem. Teraz nie ma już najmniejszych wątpliwości. Raper będzie miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tanecznych na polsatowskim parkiecie. Popek, który przebywa obecnie na wakacjach, zamieścił na Instagramie swój komentarz na temat występu w "TzG". Zapowiada wygraną w show!

- Pozdrawiam z Jamajki! Już ogłosili, więc mogę powiedzieć: biorę udział w "Tańcu z gwiazdami". Będzie cza-cza-cza! Wygram ten program, a robię to z dwóch powodów: żeby polecieć w kosmos i wygrać ten program i utrzymać dobrą formę do następnej walki, bo z tego co widziałem będę tańczył sześć godzin dziennie. Wygram ten program śpiewająco, pozdrawiam was wszystkich! - powiedział.