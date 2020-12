 Sonia z "Hotelu Paradise" znowu obrywa! Tym razem poszło o jedno słowo. Zaliczyła wpadkę?

Sonia Szklanowska z "Hotelu Paradise 2" znów podpadła internautom! Pod jej nowym zdjęciem wywiązała się dość ostra dyskusja. Uczestniczka starała się ją zbyć żartem, jednak internauci nie odpuszczali. A poszło o jedno słowo.

Czy tym razem krytycy jednak nie przesadzają? Wiele osób stanęło w obronie Soni zamykając usta hejterom.

Zobacz także: Chłopczyk czy dziewczynka? Chris z "Hotelu Paradise" i Monika zdradzili, jak na imię dostanie ich dziecko

Sonia jest zdecydowanie jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w "Hotelu Paradise". Jej burzliwa obecność w programie dostarczała widzom wiele skrajnych emocji. Uczestniczka budziła sympatię ale również były momenty, kiedy wydawała się być nie do wytrzymania. Sama jednak powtarzała, że w programie chciała pozostać sobą nie robiąc czegoś pod publiczkę za wszelką cenę. Jej sposób bycia ostatecznie doprowadził ją aż do finału show.

Sonia zdobyła ogromną popularność w sieci. W końcu jej profil od zakończenia emisji show śledzi już ponad 233 tysiące fanów! Wśród obserwujących nie brakuje również złośliwców, którzy chętnie wytykają gwieździe TVN7 każde potknięcie.

Sonia postanowiła jeszcze raz powspominać pobyt w "Hotelu Paradise" i pokazała osoby, z którymi zżyła się na planie:

Czym w tak niewinnym wpisie Sonia mogła zasłużyć na krytyczne komentarze? Internauci postanowili wytknąć jej używanie polszczyzny:

- nie ma takiego słowa „kamerować” mówi/ piszę się filmować 🙈 - czepiasz się . Przecież wiadomo jaka ma inteligencje . To co się dziwisz

Sama zainteresowana odpowiedziała żartem.

- a my lubimy akurat kamerowanie :) - odpowiedziała Sonia

Wielu fanów Soni pokazało swój sprzeciw wobec zostawiania takich krzywdzących komentarzy:

- znasz osobiście, że wiesz jaką ma inteligencje? Skąd w was tyle jadu do drugiego człowieka

- akurat słowo "kamerować" istnieje w słowniku języka polskiego. Polecam sprawdzić dokładnie, zanim się coś napisze 😅

- no i wyszło szydło z worka kto jaka ma inteligencję.. Najpierw patrz na swoje podwórko potem oceniaj - skwitowali fani uczestniczki.