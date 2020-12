Chłopczyk czy dziewczynka? Chris z "Hotelu Paradise" i Monika zdradzili, jak na imię dostanie ich dziecko

Kiedy w niedzielę Chris i jego partnerka ogłosili wesołą nowinę, w mediach społecznościowych zrobiło się naprawdę gorąco. Wiadomość o tym, że ulubieniec widzów i zwycięzca pierwszej edycji hitowego programu "Hotel Paradise" spowodowała lawinę gratulacji, a już dziś przyszli rodzice zdecydowali się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania swoich fanów. Kiedy dowiedzieli się o ciąży? Czy będzie to chłopiec czy dziewczynka i czy już wybrali imiona? Jak się okazuje, wszystko wiadomo!

Chris z "Hotelu Paradise" zostanie tatą! Zdradził imiona dla dziecka

Kiedy w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie śpiącego Chrisa i testu ciążowego z dodatnim wynikiem, wszystko już było jasne. Jak sam przyznał, był to najpiękniejszy poranek w jego życiu i już nie może się doczekać, aż zostanie tatą! Tylko tatą chłopca czy dziewczynki?

Ja mam przeczucie, że będzie to dziewczynka - skomentował na InstaStories Chris. - Ja jestem przekonana, że będzie chłopak - dodała Monika.

Szczęśliwi przyszli rodzice nie znają jeszcze płci dziecka, ale jak wspólnie przyznali, najważniejsze jest to, żeby było zdrowe. Jak się okazuje, już myślą o imionach dla maluszka, który przyjdzie na świat z kilka miesięcy.

Jeżeli to będzie dziewczynka, to będzie Julka lub Blanka, myślimy bardziej nad Blanką. Chłopak może Igor.

Odpowiedziała z zawahaniem przyszła mama, a po minie Chrisa możemy wnioskować, że choć imię Blanka mogło już zostać klepnięte, co do Igora nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Co więcej Monika jest już w 12 tygodniu ciąży! Jak przyznali, z ogłoszeniem tej nowiny świadomie postanowili się wstrzymać, na szczęście fanów nie mają zamiaru już dłużej ukrywać swojego szczęścia. Przyszłym rodzicom oczywiście gratulujemy!

A pomyśleć, że jeszcze sześć tygodniu temu para chciała zrobić psikusa swoim obserwatorom i przekazała, że właśnie została rodzicami, tyle że małych zwierzaczków!