Sonia z "Hotelu Paradise" pokazała swojego partnera! W sieci pojawiło się romantyczne zdjęcie pary

Sonia Szklankowska z "Hotelu Paradise" już nie ukrywa swojego partnera! Uczestniczka drugiej edycji programu jakiś czas temu zdradziła, że jej serce jest już zajęte, ale do tej pory nie pokazywała w sieci zdjęć z nowym partnerem. Teraz Sonia zrobiła wyjątek i opublikowała romantyczną fotkę z tajemniczym przystojniakiem!

Sonia dotarła aż do ścisłego finału w "Hotelu Paradise" jednak w programie nie znalazła prawdziwej miłości. Ostatnio okazało się jednak, że serce byłej uczestniczki hitu TVN7 jest już zajęte. Sonia podczas relacji na InstaStories zdradziła swoim fanom, że jest z kimś związana.

Chciałam wam pokazać ten produkt, ale właśnie się okazało, że jak sprzątałam, to chyba go wyrzuciłam przez przypadek i właśnie mój chłopak poszedł szybko do piwnicy, bo już chyba wyniósł rzeczy na śmietnik. Teraz jest akcja szukania - mówiła wówczas Sonia.