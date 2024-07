Robert Filochowski i Agnieszka z Rolnik szuka żony 2 wezmą ślub już w kwietniu tego roku! Jak donosi Fakt24, para zdecydowała się, że nie ma na co czekać i na wiosnę powiedzą sobie sakramentalne tak. Skąd wiadomo, że data została ustalona na kwiecień? Zaproszenie na uroczystość dostała przyjaciółka pary, Katarzyna Grycuk, która w programie była znana jako Katarzyna z Grabówki.

I na razie nic poza tym nie jest wiadome. Jednak Fakt24 wyklucza, że tak szybki ślub jest spowodowany na przykład tym, że Agnieszka spodziewa się dziecka. Podobno zwyczajnie para chciałaby już zamieszkać i żyć razem, dlatego chcą się jak najszybciej pobrać.

Jest to spore zaskoczenie, w programie Robert dość zachowawczo mówił o ożenku.

A do tej pory wszyscy raczej śledzili losy innej pary z programu: Grzegorza i Ani i tego, kiedy oni w końcu się zaręczą. Okazuje się, że Robert i Agnieszka wyprzedzili ich znacznie ze swoimi ślubnymi planami. Wygląda na to, że w końcu po programie Rolnik szuka żony będą aż dwa szczęśliwe zakończenia i będą dwa śluby!

Agnieszce i Robertowi serdecznie gratulujemy!

Zobacz także

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": dziewiąty odcinek za nami. Kogo ostatecznie wybrali na partnerów rolnicy?

Robert i Agnieszka z Rolnik szuka żony jeszcze przed świętami byli gośćmi w telewizji i nic nie wspominali, że chcieliby się zaręczyć. A tu taka niespodzianka:

Robert i Agnieszka z Rolnik szuka żony 2 - nie od razu było oczywiste, że to oni będą parą. Wszyscy mówili, że Robert wybierze Krystynę, która teraz jest z Kubą, którego poznała na planie Rolnika...

Robert i Agnieszka też już po ślubie. Na razie cudzym, ale jednak! Posted by Rolnik szuka żony TVP on 26 grudnia 2015

Agnieszka i Robert z Rolnik szuka żony 2. Dobrana z nich para?

A gdybyście jakimś cudem nie widzieli jeszcze naszego finałowego odcinka, to zapraszamy do TVP1 - oficjalna strona dziś o 17:30.

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 6 grudnia 2015