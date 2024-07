Kiedy wszyscy czekają na zaręczyny Grzegorza i Ani z Rolnik szuka żony 2, okazuje się inna para planuje zaręczyny. Robert Filochowski i jego wybranka Agnieszka! Czy zaręczą się już w te święta?

Czy Robert zamierza się oświadczyć?

Zrobiłem pierwszy krok do zaręczyn. Już mam upatrzony pierścionek - przyznał Robert.

Rolnik pochwalił się, że ma pewne życzenie, które chciał, aby spełniło się na przyszłe święta. Chciałby usłyszeć pod choinkę w przyszłym roku, że... zostanie ojcem! Podobno oboje z Agnieszką marzą o trójce dzieci. A jego rodzina jest pewna, że to ostatnia taka kawalerska wigilia w życiu Roberta. Na razie jednak rolnik planuje przyjść w wigilię z opłatkiem do swoich zwierząt (75 dojnych krów) i czekać na spotkanie z ukochaną.

Robert i Agnieszka z Ania Michalską, Grzegorzem i Anią oraz panem Eugeniuszem na Wielkim Teście Żywności w TVP:

Robert i Agnieszka na jednej z randek:

Agnieszka i Robert na pierwszej randce w Rolnik szuka żony:

