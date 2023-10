Aneta i Robert z szóstej edycji popularnego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" mają powody do radości! Małżeństwo właśnie świętuje swoją drugą rocznicę ślubu. Tyle szczęścia jednak w programie nie miała Julia, która postanowiła skomentować zdjęcie zakochanych.

Przed nami dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak się okazuję, na kolejną odsłonę czeka wiele spragnionych emocji fanów. W końcu kontrowersyjny, matrymonialny format TVN-u udowadnia, że miłość można znaleźć nawet w telewizji. Idealnym tego przykładem jest Aneta i Robert, którzy pojawili się w szóstej odsłonie show - otwarci i gotowi na miłość. Ta dwójka od razu wpadła sobie w oko, a widzowie nie mieli najmniejszych wątpliwości, że będzie z tego prawdziwa miłość. Tak faktycznie się stało. Zakochani postanowili kontynuować swoje małżeństwo i szybko założyli rodzinę. Jak się okazuje, od czasu medialnego ślubu minęły już dwa lata, a Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 6" właśnie świętują kolejną rocznicę ślubu. Z tej okazji na profilu Roberta pojawiły się sentymentalne zdjęcia z ukochaną.

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócił wspomnieniami do momentu poznania swojej żony, Anety:

Temu wtórowała Aneta:

Wówczas o komentarz pokusiła się także Julia, która wystąpiła w tej samej edycji show:

- @anet.zuchowska dokładnie! Ja też mam wrażenie, patrząc na te zdjęcia, że macie poczucie wygranej, że w końcu "macie to" ❤️ kolejny dzień zazdroszczenia ???? - napisała żartobliwie.

Julia ze "Ślubu od pierwszewgo wejrzenia" w ostatnim czasie nie miała w miłości tyle szczęścia, co jej znajomi z programu. Sympatyczna i gotowa na miłość blondynka początkowo została połączona z Tomaszem. Relacja jednak nie dawała nadziei na przyszłość i szybko się zakończyła. Następnie uczestniczka show próbowała swojego szczęścia u boku innego mężczyzny. Szybko jednak w mediach pojawiła się informacja, że Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 6" rozstała się z partnerem. Życzymy jej więc miłości, takiej jak doświadczyli jej znajomi z programu!

Anecie i Robertowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pięknej miłości pozytywnie "zazdrości" nie tylko Julia. Pod postem uczestnika posypały się liczne komplementy:

- Bo wygraliście wszystko ????????????

- Przywracacie wiarę w miłość. ????

- Nie oglądam zazwyczaj takich programów ????, ale pewnie przez dziwne czasy lekko pandemicznej ???? trafiłam na ten program (akurat na edycję z Wami)- od razu Was polubiłam, chociaż nie łatwo było mi uwierzyć, że to czego byłam świadkiem, było prawdziwe - cieszę się, że jesteście razem, że trafiła Was ???? Amora ❤️