"Ślub od pierwszego wejrzenia" wraca na antenę! Wiemy, kiedy widzowie zobaczą 9. edycję show

I wszystko jasne! Producenci podjęli decyzję w sprawie nowych edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Wiadomo już, czy program wróci na antenę i czy będzie kontynuowany. Wiosną tego roku widzowie mogli zobaczyć siódmy sezon eksperymentu, a teraz stacja szykuje się do... emisji ósmej edycji. To już będzie ostatnia odsłona "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta w modnym komplecie na lato z wyprzedaży w Sinsay Co dalej ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia"? Zaledwie kilka tygodni temu zakończyła się siódma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tym razem w programie swoich drugich połówek szukali Agnieszka, Patrycja, Dorota, Adam, Kamil oraz Piotr. Eksperci połączyli ze sobą Agnieszkę i Kamila, Dorotę i Piotra oraz Patrycję i Adama. Niestety, dziś wiemy już, że żadna z par nie zdecydowała się na kontynuowanie małżeństwa. Ostatnio uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sukniach ślubnych świętowały rozwody - a konkretniej plany rozwodowe. Teraz okazuje się, że już wkrótce widzowie poznają kolejnych uczestników, którzy chcą znaleźć swoje szczęście w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Portal wirtualnemedia.pl informuje bowiem, że ósma edycja hitu znajdzie się w jesiennej ramówce TVN! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka wystąpi w nowej edycji "Hotelu Paradise"? Jest komentarz A co dalej ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia"? Czy po ósmej edycji program zniknie z anteny? Nic z tych rzeczy! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl producenci eksperymentu rozpoczęli już castnig do dziewiątej edycji. Osoby, które chcą wziąć udział w hicie TVN mogą zgłaszać się do końca lipca. Zdjęcia powinny ruszyć jeszcze latem tego roku-...