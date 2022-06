Bez wątpienia Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najbardziej lubianych par, które poznaliśmy w show stacji TVN. Ta dwójka nie tylko wzbudza sympatię i jest przyjaźnie nastawiona do fanów, ale także ma ogromne poczucie humoru i dystans do siebie i świata. Tym razem pokazali się w nieznanej dotąd odsłonie! Zobaczcie, o co chodzi!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert zaskoczyli nowymi zdjęciami

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mieli w w programie sporo szczęścia - eksperci dobrali ich do siebie idealnie. Od tamtej pory są nierozłączni, a my możemy śledzić ich wspólne losy. Po zakończeniu show para z chęcią dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Ostatnio właśnie tam Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się zdjęciami z chrztu syna - Mieszka. Tym razem doczekaliśmy się kolejnego posta, na którym para "zaklina" Instagrama - jak wiadomo, często to, co widzimy w mediach społecznościowych nie odzwierciedla rzeczywistości. W związku z tym Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowili porównać idealne, pozowane zdjęcia, do tego, jak to wygląda w ich realnym życiu.

- Instagram vs rzeczywistość 😆 - napisała Aneta

Instagram @anet.zuchowska

Trzeba przyznać, że Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mają w zwyczaju wrzucać do sieci tego typu zdjęć. Zazwyczaj to bardzo grzeczne, pozowane, rodzinne zdjęcia. Tym bardziej nowy post rozbawił fanów pary, a pod zdjęciami posypała się lawina pozytywnych komentarzy:

- Cztery nieznane nam Państwa oblicza 😂😂😂 - Najlepsza para 😍 - Uwielbiam Was❤️ - Czuje się jak podglądacz, ale uwielbiam Was, widać, że nie tylko miłość ale po prostu lubicie się 🙂🙂 - Jesteście najlepsza parą wszystkich edycji. Bije od Was ciepło, spokój, widać uczucie… pozdrawiam serdecznie 🙂❤️ - Super, piękna z was para 😍 - piszą fani.

Instagram/aneta żuchowska

Podczas gdy wszystkie małżeństwa z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakończyły się rozwodem, Aneta i Robert nieustannie udowadniają, że eksperyment naprawdę ma sens. Pokazują także, że pomimo sławy, jaką przyniósł im udział w show, pozostali sobą. Uwielbiamy śledzić losy tej uroczej rodzinki, a Wy?