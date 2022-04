"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka uderza w Kamila? Opublikowała wymowne nagranie

Za nami długo wyczekiwane śluby uczestników piątej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Decyzją ekspertów na podstawie szeroko zakrojonych badań antropologicznych i psychologicznych w związek małżeński wstąpili: Maciek oraz Laura, Iga oraz Karol a także Iza oraz Kamil . Historia tych ostatnich wzbudziła mnóstwo emocji! Widzowie już na tym etapie mają pewność, że ich związek na pewno przetrwał. Ma o tym świadczyć seria niedopatrzeń ze strony uczestników. Sami zobaczcie! Zobacz także: Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w odważnej sesji! To pierwszy raz, gdy pokazała tak dużo! Małżeństwo Izy i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwało? Kamil Węgrzyn i Izabela Juszczak to jedno z małżeństw piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ta dwójka nie zareagowała na siebie zbyt optymistycznie ale nikt nie zdecydował się na rezygnację z przysięgi małżeńskiej. Izabela nie ukrywała, że Kamil nie przypadł jej do gustu i daleko mu do ideału, o którym marzyła. Przyjaciółki uczestniczki jednak jeszcze przed ślubem uświadamiały jej, że nie wygląd jest w życiu najważniejszy i powinna dać szansę miłości i tak też zrobiła. Kiedy Izabela przed wejściem do namiotu weselnego dowiedziała się ile lat ma jej świeżo poślubiony mąż, nieco się zmieszała. Czy różnica wieku będzie przeszkodą? Izabela ma 35 lat, natomiast Kamil zaledwie 29. Widzowie jednak już teraz nie mają wątpliwości, że tej parze udało się do siebie dotrzeć i do tej pory pozostają w związku. Jakie mają na to dowody? Na dłoni Kamila dostrzegli obrączkę. Dowodem miały być także zdjęcia ślubne, które wisiały w jego mieszkaniu, a widać je było na relacjach, które wstawiał do sieci. Jednak jak się okazało nie są to zdjęcia z jego własnego...