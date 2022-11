"Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojtek zdradził, ile schudł i pokazał efekty swojej metamorfozy!

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od jakiegoś czasu zaskakują fanów kontrowersyjnego programu kolejnymi zmianami w swoim życiu i okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Jakiś czas temu Agnieszka zdecydowała się na zmianę fryzury , a ostatnio para opublikowała zdjęcia z wesela, w którym wzięli udział, a w relacji na Instastory pochwalili się przygotowaniami do tego wydarzenia. Wtedy pojawiło się mnóstwo pytań o to, czy para postanowiła wziąć ślub kościelny, który już wcześniej zapowiadali. Szybko okazało się, że chodzi o ślub burmistrza Przasnysza, który udzielał im ślubu w programie. Teraz Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał kolejne zaskakujące zdjęcie, które sugeruje, że niebawem para oznajmi wielką nowinę! W życiu Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szykują się wielkie zmiany... Wojtek opublikował na Instastory relację z podróży z Agnieszką. Para oprócz tego, że wybrała się na ślub znajomych zapowiedziała zmiany w swoich życiu. Tuż przed wyjściem do Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka i Wojtek zrobili sobie wspólne selfie, które uczestnik kontrowersyjnego programu wymownie podpisał: Już niedługo kolejne zmiany - czytamy na Instagramie uczestnika. Para już wcześniej mówiła wprost, że planuje ślub kościelny na własnych zasadach , ale do tej pory nie komentowali sugestii na temat ciąży, które z pewnością pojawią się pod tym zdjęciem. Luźna stylizacja Agnieszki bez problemu zakryłaby ciążowy brzuszek. Czy rodzina Agnieszki i Wojtka niebawem się powiększy? To właśnie zapowiedział uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wymownym opisem na zdjęciu? Zobacz także: "Ślub od pierwszego...