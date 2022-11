"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna reaguje na krytykę widzów. "Miałam policję, smsy..."

Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" to zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych bohaterek w show. Uczestniczka wzbudza wiele emocji wśród fanów, którzy chętnie śledzą jej losy nie tylko w programie, ale także za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio Justyna zorganizowała Q&A, podczas którego odpowiedziała, czy żałuje udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", a także, czy myślała o udziale w... "Rolnik szuka żony"! Zobaczcie odpowiedzi Justyny! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna myślała o udziale w "Rolnik szuka żony"? Justyna w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" została dopasowana do Przemka. Jak wiadomo, związek tej dwójki budzi ogromne emocje wśród widzów, a wynika to głównie z zachowania uczestniczki. Justyna jest bowiem szczera do bólu i nigdy nie owija w bawełnę - przed kamerami wyznała między innymi, że jej zdaniem Przemek jest "przy kości". Ponadto Justyna w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" często porusza kwestie finansowe , przez co już nie raz została skrytykowana przez fanów. Ostatnio Justyna postanowiła odpowiedzieć na nurtujące widzów pytania na swoim InstaStories. Wśród nich pojawiło się pytanie o występ w... "Rolnik szuka żony"! Czy Justyna myślała o tym, żeby jednak poszukać męża w hitowym show stacji TVP1? - Czy miałaś np.: myśli, żeby pójść do "Rolnik szuka żony" niż do ślubu? Czy jesteś typowy mieszczuch? - zapytał jeden z fanów. - U rodziców mam z 4 hektary, więc by mnie nie wzięli jako rolniczkę. A jako osoba zabiegająca o serce rolnika to się nie nadaję. Myślę, że tam to są jeszcze większe emocje i niepewności niż ŚOPW. Nie moja bajka - wyznała szczerze Justyna. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała zdjęcie...