Marta i Patryk to bez wątpienia ulubiona para widzów 8. odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fani z ogromnym zaangażowaniem śledzą ich media społecznościowe w poszukiwaniu choćby najdrobniejszych szczegółów, które mogą wskazywać, że para nadal jest razem. Teraz uczestniczka eksperymentu TVN opublikowała na swoim Instagramie nagrania, które dla obserwatorów to dowód, że małżeństwo Marty i Patryka przetrwało! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta i Patryk nadal są małżeństwem?! Ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli nabiera tempa, a widzowie mają już swoich ulubieńców. Marta i Patryk to para, która zyskała największą sympatię, a w komentarzach pojawia się mnóstwo ciepłych słów od fanów, którzy są przekonani, że eksperci wykonali świetną pracę. Internauci nie dają większych szans pozostałym małżeństwom - między Justyną a Przemkiem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doszło do pierwszych konfliktów , a eksperci są zaniepokojeni ich zachowaniem. Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie umieją się porozumieć , a widzowie od początku nie zostawiają na nich suchej nitki w komentarzach. Teraz w mediach społecznościowych Marty pojawiło się nagranie, na którym fani dostrzegli obrączkę... a także siłownię, która wygląda niemal identycznie, jak ta, na której ćwiczy Patryk. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta robi na złość Maciejowi? Pokazała wymowne zdjęcie! W komentarzach zawrzało, a fani nie mają wątpliwości, że Marta i Patryk nadal są razem! - OO! Znowu obrączka! To już jest jakiś znak! - Marta i Patryk na pewno są razem... Przecież ćwiczą na tej samej siłowni - To małżeństwo przetrwało! Czuję to. Eksperci - dobra...