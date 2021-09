Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywają niezwykłe chwile. Już niedługo na świecie pojawi się ich córka. Fani cieszą się tym razem z przyszłymi rodzicami i wciąż mają do pary mnóstwo pytań. Jak małżeństwo radzi sobie z ogromnym obowiązkiem, które na nich czeka? Czy Wojtek stresuje się przed byciem tatą? Uczestnik odpowiedział na te pytania, jednak nieco zaskoczył fanów. Takiego wpisu się nie spodziewali.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Wojtek o rodzicielstwie: "To wszystko powoduje, że często mam nieprzespane noce i stresujące dni"

Agnieszka i Wojtek byli ulubioną parą widzów 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Między małżeństwem zaiskrzyło od samego początku, a widzowie nie mogli się nadziwić jak szybko i pięknie rozwija się ich relacja. Po zakończeniu emisji programu, fani nie spuszczali z oka uczestników i chętnie śledzili to, co u nich słychać. Z wielką więc radością przyjęli informację, że w ich życiu niedługo wiele się zmieni... Agnieszka przez dłuższy czas trzymała fanów w niepewności i wciąż zapowiadała "wielkie życiowe wydarzenia", a tuż po tym para odnowiła ślubną przysięgę, co dało widzom do myślenia, że w życiu uczestników naprawdę dzieje się coś ważnego. Oczywiście internauci się nie pomylili i wkrótce okazało się, że para spodziewa się dziecka! Niedługo później Agnieszka i Wojtek ogłosili, że będzie to dziewczynka, a para wybrała już nawet imię!

agnieszka_lyczakowska/Instagram

Przyszli rodzice są bardzo szczęśliwi i jak sami mówią, celebrują każdą chwilę. Z powodu powiększenia rodziny zdecydowali się zmienić mieszkanie na większe i pomału przygotowują się do porodu, który zbliża się wielkimi krokami. Czy mają jakieś obawy przed swoją nową rolą w życiu? Oczywiście, że tak! Wojtek nawet opowiedział o tym fanom w swoim najnowszym poście:

Wystarczy jedna decyzja, jedna sytuacja, a życie zmienia się o 180 stopni. Na ostatnim Q&A dostałem od Was wiele pytań związanych z naszym maleństwem, czy jestem już gotów? Powiem Wam, że właśnie te pytania zaczęły sprawiać, że się nad tym właśnie zastanawiam. Czy sprostam zadaniu? Czy będę dobrym ojcem? Czy będę potrafił przekazać wszystkie wartości, jakimi powinniśmy się kierować w życiu?

Uczestnik wraca wspomnieniami do przeszłości i wspomina, że jedna decyzja zapoczątkowała ten wyjątkowy rozdział w jego życiu:

A tak się niewinnie to wszystko zaczęło, złożyłem papiery do programu i lawina się potoczyła. Do tego jak usłyszałem, że było ponad 1000 mężczyzn, którzy startowali do mojej edycji, nie mogłem uwierzyć, że właśnie mnie wybrali. (...) Jak to teraz wspominam, to wiem, że stres miałem ogromny. Teraz wiem, że stres to nieodłączny warunek naszego życia. Musimy się po prostu nauczyć z nim żyć i sobie radzić. Rok temu otworzyliśmy pierwszy swój biznes tlenoterapie, teraz przeprowadzamy się do większego mieszkania i oczekujemy na pierwsze nasze dziecko. To wszystko powoduje, że często mam nieprzespane noce (a pewnie za niedługo będzie ich coraz więcej) i stresujące dni - opowiada uczestnik miłosnego eksperymentu.

Po tych słowach Wojtek wyjawia swoje sposoby na radzenie sobie ze stresem, reklamując w ten sposób suplementy łagodzące stres. Ten zabieg niekoniecznie spodobał się niektórym fanom, którzy uznali, że uczestnik popełnił niemałe faux pas:

Naprawdę? Tu wspomnienia, żona, dziecko w drodze, a tu reklama suplementów? Taki piękny post a na końcu suplementy... Boże wspominasz historię swojego życia i wklejasz reklamę tych pierdół, chłopie Można to zrobić jawnie. Napisać kto sponsoruje, teraz będzie reklama. A po co ten długi wstęp o programie, o obawach, o ojcostwie. Osobno ok, w jednym poście no nie - zauważają fani.

Więcej fanów jednak nie zauważyło tych dwóch zbieżności i pospieszyli zapewniać swoją ulubioną parę, że na pewno Agnieszka i Wojtek poradzą sobie w roli rodziców, a przed nimi wspaniały czas:

Jesteś wspaniałym facetem, będziesz też wspaniałym tatą...😍 przed Wami cudowny czas obawy miłości i troski- będzie cudownie zobaczysz Będziecie wspaniałymi rodzicami 😍 Jak się maleństwo urodzi, to człowiek ze szczęścia oszaleje, wtedy ta miłość jest mocna i troskliwa, kto jak nie wy dacie radę 🥰🥰🥰 - wspierają parę fani.

Agnieszka i Wojtek mogą zawsze liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów. Widzowie od początku trzymali kciuki za to małżeństwo i mimo że od emisji 4. edycji minęły już 2 lata, para wciąż cieszy się popularnością i sympatią internautów.