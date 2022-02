Pomimo iż dla wielu osób udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" okazał się strzałem w dziesiątkę, to dla większości par społeczny eksperyment TVN zakończył się fiaskiem. Tak też było w przypadku Kasi i Pawła z ostatniej, 6. edycji programu. Małżonkowie od początku dystansowali się do siebie, z czasem pojawiły się kłótnie, aż w końcu zapadła decyzja o rozwodzie. Dziś od nagrywania 6. odsłony miłosnego hitu TVN minęło już ponad pół roku, a byli małżonkowie na nowo układają sobie życie. I choć Kasia stara się nie poruszać publicznie tematu swojej sfery uczuciowej, Paweł przyznał, że jest w związku z kuzynką byłej żony. Jaki stosunek to tej relacji ma Kasia? Zaakceptowała ten fakt, a może na dobre odcięła się od byłego męża i jego nowej partnerki? Odpowiedziała! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia jest wściekła na Pawła za związek z jej kuzynką? "Ślub od pierwszego wejrzenia" od sześciu sezonów bawi i wzrusza miliony widzów TVN, którzy z wypiekami na twarzach śledzą perypetie kolejnych złaknionych miłości singli i singielek, którzy postanawiają wejść w związek małżeński z zupełnie obcą sobie osobą, która została dopasowana do nich za pomocą szeroko zakrojonych badań psychologicznych i antropologicznych. I choć finał 6. odsłony miłosnego show już dawno za nami, to losy jego bohaterów wciąż żywo interesują fanów programu. Wiemy już, że jedyną parą, jaka postanowiła pozostać małżeństwie są Aneta i Robert . Zakochani nie tylko coraz śmielej dzielą się ze światem swoim szczęściem, ale też spodziewają się pierworodnego synka! Niestety, relacje pozostałych uczestników rozpadły się tuż po zakończeniu programu. Julia i Tomasz podjęli decyzję o rozwodzie, a pewna siebie blondynka już odnalazła...