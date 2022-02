Kasia i Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż są razem? A może para zdecydowała, że nie będzie kontynuować swojego małżeństwa? Odpowiedź na pytania dotyczące Kasi i Pawła poznamy dopiero za kilka tygodni, w wielkim finale najnowszej edycji wielkiego hitu TVN. Teraz jednak uczestnik programu opublikował coś, co może wskazywać, że jego relacja z żoną... nie przetrwała próby czasu. Paweł żałuje, że eksperci połączyli go w parę z Kasią? Paweł i Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się? Paweł bierze udział w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fani programu doskonale wiedzą, że eksperci połączyli go w parę z Kasią. Niestety, chociaż początkowo wydawało się, że para jest sobą zachwycona, szybko okazało się, że Kasia zaczęła dystansować się od swojego męża i poprosiła go, żeby dał jej trochę czasu. W ostatnich odcinkach Paweł próbował zbliżyć się do Kasi i chciał z nią szczerze porozmawiać, ale uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie miała na to ochoty i poczuła się zaatakowana, kiedy Paweł i ekspert, Piotr Mosak, powiedzieli jej, że poświęca zbyt wiele czasu na rozmowy i spotkania ze swoją mamą. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani przewidują rozstanie Kasi i Pawła! "Nic z tego nie będzie" Po emisji ostatniego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci zawrzało, Internauci ostro skrytykowali Kasię za jej zachowanie i współczują Pawłowi. Fani programu co jakiś czas publikują komentarze, w których wskazują, że Paweł powinien spróbować swojego szczęścia u boku Julii, której związek z Tomaszem również przechodzi potężny kryzys. Widzowie zastanawiają się, jak potoczą się losy par ze "Ślubu od pierwszego...