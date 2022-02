Anita ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " zachwyciła swoją figurą. W zaledwie dwa miesiące po porodzie może cieszyć się pięknym płaskim brzuchem, a w dodatku jak sama zaznaczyła, nie jest to efekt żadnej diety ani ćwiczeń. W takim razie w jaki sposób tak szybko udało jej się wrócić do figury sprzed ciąży? Możecie się zdziwić. Zobaczcie, co napisała popularna uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała swoją sypialnie. "Dla niektórych może wydawać się mroczna" Anita ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia" o sylwetce dwa miesiące po porodzie Anita i Adrian poznali się na planie 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Odważna decyzja o zgłoszeniu się do eksperymentalnego, ślubnego show zaskutkowała tym, że dziś tworzą szczęśliwą rodzinę. Mają dwoje dzieci, z czego młodsze urodziło się zaledwie dwa miesiące temu. Anita pokazała właśnie jak wygląda jej sylwetka w dwa miesiące po drugim porodzie. Zaprezentowała idealnie płaski brzuch, dodając, że nie stosowała żadnej diety ani treningów: To prawda, że nasze ciało jest niesamowite i ogromnie dużo znosi. To nie jest efekt diety ani ćwiczeń, bo przy jednym dziecku można mieć jeszcze na to czas, a przy dwóch ewentualnie kilka brzuszków wieczorem, bo po prostu padam. 2 miesiące po porodzie - mama dwójki. W takim razie w jaki sposób udało jej się tak szybko osiągnąć taki efekt? Wygląda na to, że to zasługa codziennej aktywności fizycznej w postaci intensywnych spacerów z dziećmi oraz psem: PS. Ćwiczenia to spacery z wózkiem i dwójką - wszystko waży łącznie jednak prawie 40 kg mimo, że ten wózek jest bardzo lekki jak na podwójny... Jeszcze w drugiej ręce smycz z...