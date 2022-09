Już 14 grudnia dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kasia i Paweł, Julia i Tomasz oraz Aneta i Robert ostatecznie zdecydują czy chcą kontynuować swoje małżeństwa czy może zdecydują się na rozwód. Przy okazji finału Marcin Wichrowski z 2. edycji ślubnego programu zdradził tajemnicę, jak wygląda ostatni etap zgłoszeń do programu. To właśnie po tym kroku eksperci ostatecznie dopasowują do siebie uczestników! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Marcin pokazał jak wyglądają zgłoszenia do programu od kulis Za nami już 6. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". 14 grudnia zostanie wyemitowany finałowy odcinek sezonu, w którym poznamy dalsze losy par po eksperymentalnym miesiącu. Uczestnicy poprzednich edycji chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i zdradzają, jak wyglądają kulisy zgłaszania się do ślubnego hitu. Marcin z 2. edycji postanowił podzielić się zdjęciem zrobionym podczas wykonywania badań antropologicznych, których wyniki były czynnikiem składowym wpływającym na późniejszą decyzję ekspertów na etapie dopasowywania par: Przypadki chodzą parami, dzisiaj wskoczyło mi takie przypomnienie które miało miejsce w eksperymencie @slubodpierwszegowejrzenia 🙈😉 Dokładnie 5 lat temu byłem z innymi kandydatami na badaniach antropologicznych we Wrocławiu. Był to jeden z ostatnich etapów, po którym wszystko przebiegło bardzo ekspresowo i w ciągu dwóch tygodni, wiedziałem, że nie ma już odwrotu..., bo ktoś został dopasowany 🙈😱 Wyświetl ten post na Instagramie ...